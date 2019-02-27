Міністр туризму Непалу загинув під час катастрофи вертольоту
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Міністр культури Непалу Рабіндра Адхікарі загинув під час катастрофи вертольота в горах. Про це повідомляє ANI, передає УНН.
На борту ветрольоту знаходилося сім осіб, включаючи міністра культури, туризму і громадської авіації Непалу Рабіндра Адхікарі і його особистого секретаря. Катастрофа сталася в гористому районі Тапледжунг.
Повідомляється, що місцеві жителі почули звук вибуху і побачили клуби диму, що піднімається в районі катастрофи. Причини поки невідомі.
Міністр і його оточення збиралися відвідати храм в Тапледжунзі, після чого - вилетіти в сусідній район Панчтхар для інспекції нового аеропорту.
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