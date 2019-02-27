Міністр туризму Непалу загинув під час катастрофи вертольоту

На борту ветрольоту знаходилося сім осіб, включаючи міністра культури, туризму і громадської авіації Непалу Рабіндра Адхікарі і його особистого секретаря. Катастрофа сталася в гористому районі Тапледжунг.

Повідомляється, що місцеві жителі почули звук вибуху і побачили клуби диму, що піднімається в районі катастрофи. Причини поки невідомі.

Міністр і його оточення збиралися відвідати храм в Тапледжунзі, після чого - вилетіти в сусідній район Панчтхар для інспекції нового аеропорту.

Як повідомляв УНН, на Кубі розбився військовий літак.