Министр развеял миф, что субсидию нужно возвращать
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Субсидия - безвозвратная, у людей никогда в жизни не потребуют возвратить эти деньги. Об этом журналистам заявил министр социальной политики Андрей Рева в начале Всеукраинского съезда лидеров общественных организаций "Донбасс: дорожная карта 2018. Общий вектор", передает корреспондент УНН.
"И еще один миф - что когда-то придется возвращать субсидию. Субсидия - безвозвратная, у людей никогда в жизни не потребуют, что им нужно возвращать эти деньги. Это безвозвратная государственная помощь", - подчеркнул Рева.
Напомним, средний размер субсидий в ноябре 2017 уменьшился на 51,1% до 540,3 грн по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Как сообщал УНН, в госбюджете на следующий год на предоставление льгот и субсидий населению для оплаты жилищно-коммунальных услуг заложено 71 млрд гривен.