Министр развеял миф, что субсидию нужно возвращать

"И еще один миф - что когда-то придется возвращать субсидию. Субсидия - безвозвратная, у людей никогда в жизни не потребуют, что им нужно возвращать эти деньги. Это безвозвратная государственная помощь", - подчеркнул Рева.

Напомним, средний размер субсидий в ноябре 2017 уменьшился на 51,1% до 540,3 грн по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как сообщал УНН, в госбюджете на следующий год на предоставление льгот и субсидий населению для оплаты жилищно-коммунальных услуг заложено 71 млрд гривен.