Міністр розвіяв міф, що субсидію потрібно повертати
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Субсидія - безповоротна, людям ніколи в житті не поставлять вимогу, що їм треба повертати ці гроші. Про це журналістам заявив міністр соціальної політики Андрій Рева на початку Всеукраїнського з'їзду лідерів громадських організацій "Донбас: дорожня карта 2018. Спільний вектор", передає кореспондент УНН.
"І ще один міф - що колись доведеться повертати субсидію. Субсидія - безповоротна, людям ніколи в житті не поставлять вимогу, що їм треба повертати ці гроші. Це безповоротна державна допомога", - підкреслив Рева.
Нагадаємо, середній розмір субсидій у листопаді 2017 року зменшився на 51,1% до 540,3 грн порівняно з відповідним періодом минулого року.
Як повідомляв УНН, у Держбюджеті на наступний рік на надання пільг та субсидій населенню для оплати житлово-комунальних послуг закладено 71 млрд гривень.