Министр здравоохранения требует передачи больницы им. Мечникова по общей собственности территориальных общин в подчинении Минздрава
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что получил письмо, от министра охраны здоровья Виктора Ляшко, с просьбой передачи больницы им. И.И. Мечникова из общей собственности территориальных общин в подчинении Министерству здравоохранения. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале, пишет УНН.
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“Под вечер получил письмо от Министра здравоохранения с предложением рассмотреть возможность передачи Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова из общей собственности территориальных общин в подчинении Министерству здравоохранения”, — говорится в уведомлены.
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Сегодня в 11 часов глава облсовета соберет совещание, на которое пригласил Сергея Рыженко. Будем разбираться и давать соответствующую оценку просьбе, поступившей из Минздрава. Лукашук высказался против такой передачи.
“Моя официальная позиция: считаю, что медучреждение должно и в дальнейшем оставаться в общей собственности территориальных общин. Поэтому прошу всех воздержаться от эмоциональных высказываний по данному вопросу, предварительных оценок и не делать никаких лишних заявлений. Это не тема для „хайпа“, — заявил чиновник.
О результатах рассмотрения письма от Минздрава сообщат впоследствии.
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