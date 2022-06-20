У Херсоні в кафе розстріляли російських військових: двоє вбиті, ще один в лікарні - ОК "Південь"

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«Днями в окупованому Херсоні співробітники оперативного підрозділу рашистських військ шикарно замовили собі в одному із закладів харчування на набережній міста шашлик. Враховуючи поведінку даних клієнтів, їх мародерське минуле і негідне походження, для обслуговування таких особливих гостей прибула спеціальна сервісна група, яка відкрила рахунок за допомогою автоматної черги», - ідеться в повідомленні.

Як наслідок, два російських загарбника загинули, а один отримав поранення. Наразі він в одній із лікарень тимчасово окупованого Криму.

«Два чеки по 200, та 1 - 300 … яскравих вражень від вечері отримали геть не поважні гості закладу. Той, що 300 – покращує тепер своє становище (і не тільки фінансове) в одній з лікарень тимчасово окупованого Криму. А ті, що вклалися в 200 – так само епічно вкладатимуться і в чорні мішки для сміття», - зазначили в командуванні.

Нагадаємо

Колаборанти поширюють фейкову інформацію про те, що в Херсоні черга за паспортами рф сягає 4000 осіб. Насправді ж, лише понад 20 посіпак окупаційної влади отримали так звані «квитки на втечу». Решта херсонців свідомо ігнорують примусову паспортизацію рашистів.