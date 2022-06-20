В Херсоне в кафе расстреляли российских военных: двое убиты, еще один в больнице - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Во временно захваченном Херсоне сотрудники оперативного подразделения российских войск заказали себе шашлык в одном из заведений на набережной. Однако вместо мяса получили автоматную очередь. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг», информирует УНН.
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«На днях в оккупированном Херсоне сотрудники оперативного подразделения рашистских войск шикарно заказали себе в одном из заведений питания на набережной города шашлык. Учитывая поведение данных клиентов, их мародерское прошлое и недостойное происхождение, для обслуживания таких особых гостей прибыла специальная сервисная группа, которая открыла счет с помощью автоматической очереди», – говорится в сообщении.
Как следствие, два российских захватчика погибли, а один получил ранения. Сейчас он находится в одной из больниц временно оккупированного Крыма.
«Два чека по 200, и 1 - 300 … ярких впечатлений от ужина получили совсем не почтенные гости заведения. Тот, что 300– улучшает теперь свое положение (и не только финансовое) в одной из больниц временно оккупированного Крыма. А уложившиеся в 200 – так же эпически будут укладываться и в черные мешки для мусора», - отметили в командовании.
Напомним
Коллаборанты распространяют фейковую информацию о том, что в Херсоне очередь по паспортам россии достигает 4000 человек. На самом же деле, только более 20 приспешников оккупационных властей получили так называемые «билеты на побег». Остальные херсонцы сознательно игнорируют принудительную паспортизацию рашистов.