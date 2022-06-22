Міністр охорони здоровʼя вимагає передачі лікарні ім. Мечникова зі спільної власності територіальних громад в підпорядкування МОЗ

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“Надвечір отримав листа від Міністра охорони здоров’я з пропозицією розглянути можливість передачі Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова зі спільної власності територіальних громад в підпорядкування Міністерству охорони здоров‘я”, — йдеться у повідомлені.

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Сьогодні в 11 годині очільник облради збере нараду, на яку запросив Сергія Риженка. Будемо розбиратися і давати відповідну оцінку проханню, яке надійшло з МОЗу. Лукашук висловався проти такої передачі.

“Моя офіційна позиція: вважаю, що медзаклад має й надалі залишатися у спільній власності територіальних громад. Тому прошу всіх утриматися від емоційних висловлювань щодо даного питання, попередніх оцінок та не робити ніяких зайвих заяв. Це не тема для „хайпу“, — заявив чиновник.

Про результати розгляду листа від МОЗу повідомлять згодом.

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