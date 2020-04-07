Главу Минздрава Новой Зеландии понизили в должности из-за нарушения карантина

"Министра здравоохранения Новой Зеландии понизили в должности после того, как он нарушил правила изоляции и поехал на пляж", - сообщили в СМИ.

Указано, что он подал в отставку после совершенного, однако премьер-министр Джасинда Ардерн не поддержала увольнение.

"В нормальных условиях я бы уволил министра здравоохранения. То, что он сделал - было неправильно, и этому нет оправданий. Но сейчас нашим приоритетом является наша совместная борьба с COVID-19. Мы не можем позволить себе массовых нарушений в области охраны здоровья или в наших действиях в связи с этим. Поэтому и только поэтому доктор Кларк сохранит свой пост. Вместо того, чтобы быть уволенным, он лишается своей должности помощника министра финансов и снижается в должности до нижней части рейтинга Кабинета министров", - сказала Джасинда Ардерн.

Она также отметила, что ожидает большего, как и Новая Зеландия.

"В отдельном заявлении Дэвид Кларк сказал, что он отвез свою семью на пляж на прогулку в первые дни после введения изоляции", - указано в сообщении.

Дэвид Кларк отметил, что эта поездка нарушила правила изоляции, которые обязывали его сидеть дома и не ездить на места отдыха.

"В то время, когда мы просим новозеландцев сделать исторические жертвы, я подвел команду. Я был идиотом, и я понимаю, почему люди будут сердиться на меня", - сказал Дэвид Кларк.

Напомним, в Новой Зеландии из-за карантина застряли 100 тыс. туристов.