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У Новій Зеландії через карантин застрягли 100 тис. туристів

У Новій Зеландії через карантин застрягли 100 тис. туристів

Київ • УНН

 • 13189 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Новій Зеландії через карантин застрягло близько 100 тисяч туристів. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.

“Близько 100 000 туристів застрягли в Новій Зеландії відтоді, як минулого тижня почався карантин. В п’ятницю вони почали повертатись до своїх країн”, - повідомили у ЗМІ.

Вказано, що головна проблема виникла через те, що вони не могли скористатись внутрішніми рейсами через карантин, який ввели задля непоширення коронавірусу. Через це вони не могли дістатись до головного аеропорту, який здійснював міжнародні рейси.

“Міністр закордонних справ Вінстон Пітерс заявив у четвер, що туристи можуть скористатись внутрішніми рейсами, щоб залишити країну. За його словами, також іноземними країнами організовані чартерні рейси, поряд із регулярними комерційними рейсами. Чиновники заявили, що 37 000 туристів зазначили у своїх посольствах, що прагнуть повернутися додому, хоча Петерс в інтерв'ю радіостанції RNZ заявив, що справжня кількість тих, хто прагне виїхати, становить близько 100 000”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні відбувся рейс до Німеччини, причому про евакуацію попросило 12 тис. німців. Також про своє бажання повернутись додому заявили 10 тис. британців, 2700 туристів з країн Азії та 3800 з країн Північної і Південної Америки.

Нагадаємо, на повернення в Україну у світі очікували понад 11 тисяч громадян.

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