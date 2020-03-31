На повернення в Україну ще чекають більше 11 тисяч громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Станом на 21:00 30 березня через епідемію коронавірусу за кордоном на повернення в Україну ще чекають 11015 громадян України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
30 громадян України проходять лікування за кордоном: Німеччина (4), Домініканська Республіка (4), Італія (5), Польща (2), ОАЕ (2), Нігерія (2), Австрія (3). У США, Швейцарії, Сейшелах, Нідерландах по одному.
8 українців уже одужали: 4 - в Японії, в Італії – 2, по одному в Польщі і ФРН.
4 громадянки України померли за кордоном.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 548 випадків COVID-19, 13 людей померли.