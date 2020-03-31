Возвращения в Украину еще ждут более 11 тысяч граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 21:00 30 марта из-за эпидемии коронавируса за рубежом возвращения в Украину еще ждут 11015 граждан Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
30 граждан Украины проходят лечение за рубежом Германия (4), Доминиканская Республика (4), Италия (5), Польша (2), ОАЭ (2), Нигерия (2), Австрия (3). В США, Швейцарии, Сейшелах, Нидерландах по одному.
8 украинцев уже выздоровели 4 - в Японии, в Италии - 2, по одному в Польше и ФРГ.
4 гражданки Украины умерли за рубежом.
Напомним, в Украине зафиксировано 548 случаев COVID-19, 13 человек умерли.