Возвращения в Украину еще ждут более 11 тысяч граждан

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 69589 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 82024 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 95209 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 92675 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105613 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 90446 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103314 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106046 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131075 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130347 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 104173 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

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4 марта, 18:57 • 107524 просмотра
Актуальное
Возвращения в Украину еще ждут более 11 тысяч граждан

Возвращения в Украину еще ждут более 11 тысяч граждан

Киев  •  УНН

 • 17255 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 21:00 30 марта из-за эпидемии коронавируса за рубежом возвращения в Украину еще ждут 11015 граждан Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

30 граждан Украины проходят лечение за рубежом Германия (4), Доминиканская Республика (4), Италия (5), Польша (2), ОАЭ (2), Нигерия (2), Австрия (3). В США, Швейцарии, Сейшелах, Нидерландах по одному.

8 украинцев уже выздоровели 4 - в Японии, в Италии - 2, по одному в Польше и ФРГ.

4 гражданки Украины умерли за рубежом.

Напомним, в Украине зафиксировано 548 случаев COVID-19, 13 человек умерли.

Украинские Национальные Новости

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