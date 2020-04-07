Голову МОЗ Нової Зеландії понизили на посаді через порушення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Новій Зеландії міністр охорони здоров’я Девід Кларк повіз свою родину на пляж, чим порушив правила ізоляції. Через це його понизили на посаді. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
"Міністра охорони здоров’я Нової Зеландії понизили на посаді після того, як він порушив правила ізоляції і поїхав на пляж", - повідомили в ЗМІ.
Вказано, що він подав у відставку після скоєного, однак прем’єр-міністр Джасінда Ардерн не підтримала звільнення.
"В нормальних умовах я б звільнила міністра охорони здоров’я. Те, що він зробив - було неправильно, і цьому немає виправдань. Але зараз нашим пріоритетом є наша спільна боротьба з COVID-19. Ми не можемо дозволити собі масових розладів у галузі охорони здоров’я чи у наших діях у зв’язку з цим. Через це і тільки через це доктор Кларк збереже свою посаду. Замість того, щоб бути звільненим, він позбавляється своєї посади помічника міністра фінансів і знижується на посаді до нижньої частини рейтингу Кабінету міністрів", - сказала Джасінда Ардерн.
Вона також зазначила, що очікує більшого, як і Нова Зеландія.
"В окремій заяві Девід Кларк сказав, що він відвіз свою сім’ю на пляж на прогулянку в перші дні після введення ізоляції", - вказано у повідомленні.
Девід Кларк зазначив, що ця поїздка порушила правила ізоляції, які зобов’язували його сидіти вдома і не їздити на місця відпочинку.
"У той час, коли ми просимо новозеландців зробити історичні жертви, я підвів команду. Я був ідіотом, і я розумію, чому люди будуть гніватися на мене", - сказав Девід Кларк.
Нагадаємо, у Новій Зеландії через карантин застрягли 100 тис. туристів.