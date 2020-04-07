Голову МОЗ Нової Зеландії понизили на посаді через порушення карантину

"Міністра охорони здоров’я Нової Зеландії понизили на посаді після того, як він порушив правила ізоляції і поїхав на пляж", - повідомили в ЗМІ.

Вказано, що він подав у відставку після скоєного, однак прем’єр-міністр Джасінда Ардерн не підтримала звільнення.

"В нормальних умовах я б звільнила міністра охорони здоров’я. Те, що він зробив - було неправильно, і цьому немає виправдань. Але зараз нашим пріоритетом є наша спільна боротьба з COVID-19. Ми не можемо дозволити собі масових розладів у галузі охорони здоров’я чи у наших діях у зв’язку з цим. Через це і тільки через це доктор Кларк збереже свою посаду. Замість того, щоб бути звільненим, він позбавляється своєї посади помічника міністра фінансів і знижується на посаді до нижньої частини рейтингу Кабінету міністрів", - сказала Джасінда Ардерн.

Вона також зазначила, що очікує більшого, як і Нова Зеландія.

"В окремій заяві Девід Кларк сказав, що він відвіз свою сім’ю на пляж на прогулянку в перші дні після введення ізоляції", - вказано у повідомленні.

Девід Кларк зазначив, що ця поїздка порушила правила ізоляції, які зобов’язували його сидіти вдома і не їздити на місця відпочинку.

"У той час, коли ми просимо новозеландців зробити історичні жертви, я підвів команду. Я був ідіотом, і я розумію, чому люди будуть гніватися на мене", - сказав Девід Кларк.

Нагадаємо, у Новій Зеландії через карантин застрягли 100 тис. туристів.