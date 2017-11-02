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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 47359 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 114066 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102490 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105312 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104444 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 91500 просмотра

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11 марта, 06:59 • 102043 просмотра

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Министр обороны Британии ушел в отставку из-за "несоответствующего поведения"

Министр обороны Британии ушел в отставку из-за "несоответствующего поведения"

Киев  •  УНН

 • 13672 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку из-за "несоответствующего поведения", передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в среду, 1 ноября, подал в отставку на фоне публикаций в СМИ о его вероятных сексуальных домогательствах к радиоведущей Джулии Хартли”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что заявление об увольнении со своего поста он направил главе британского правительства Терезе Мэй.

“В последние дни появился ряд утверждений в адрес парламентариев, а также о моем поведении в предыдущие годы. Многие из них не соответствуют действительности, однако я признаю, что в прошлом не соответствовал тем высоким требованиям, предъявляемым к вооруженным силам, которые я имею честь представлять”, — отмечается в документе.

Как сообщал УНН, председатель сената Австралии уходит в отставку из-за двойного гражданства.

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