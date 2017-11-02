Министр обороны Британии ушел в отставку из-за "несоответствующего поведения"

“Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в среду, 1 ноября, подал в отставку на фоне публикаций в СМИ о его вероятных сексуальных домогательствах к радиоведущей Джулии Хартли”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что заявление об увольнении со своего поста он направил главе британского правительства Терезе Мэй.

“В последние дни появился ряд утверждений в адрес парламентариев, а также о моем поведении в предыдущие годы. Многие из них не соответствуют действительности, однако я признаю, что в прошлом не соответствовал тем высоким требованиям, предъявляемым к вооруженным силам, которые я имею честь представлять”, — отмечается в документе.

Как сообщал УНН, председатель сената Австралии уходит в отставку из-за двойного гражданства.