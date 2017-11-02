Міністр оборони Британії пішов у відставку через "невідповідну поведінку"

“Міністр оборони Великобританії Майкл Феллон в середу, 1 листопада, подав у відставку на тлі публікацій в ЗМІ про його ймовірні сексуальні домагання щодо радіоведучій Джулії Хартлі”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що заяву про звільнення зі своєї посади він направив главі британського уряду Терезі Мей.

“В останні дні з’явився ряд тверджень на адресу парламентарів, а також про мою поведінку в попередні роки. Багато з них не відповідають дійсності, однак я визнаю, що в минулому не відповідав тим високим вимогам, що пред’являються до збройних сил, які я маю честь представляти”, — наголошується в документі.

Як повідомляв УНН, голова сенату Австралії йде у відставку через подвійне громадянство.