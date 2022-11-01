Министр обороны Турции переговорил с Резниковым и Кубраковым: речь шла об отгрузке зерна из Украины

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"Очень важно продолжать зерновую инициативу, которая внесла значительный вклад в решение глобального продовольственного кризиса, безопасно отправив примерно 10 миллионов тонн зерна тем, кто в нем нуждается. Все проблемы можно решить путем сотрудничества и диалога", - заявил Акар после переговоров.

Детали

Он отметил, что черноморский зерновой коридор намного быстрее и удобнее для транспортировки зерна, чем сухопутный. По словам министра, отгрузка зерна является "чисто человеческой деятельностью" и должна быть отделена от конфликтных условий.

Акар сообщил, что Турция продолжит вносить свой вклад в обеспечение мира в регионе и обеспечение гуманитарной помощи на всех уровнях.

Контекст

29 октября в россии заявили о выходе из "зернового соглашения". Также 29 октября в россии заявили, что готовы полностью заменить украинское зерно на мировом рынке.

Однако, 31 октября в рамках "зерновой инициативы" из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный вышли 12 судов.

Напомним

Правительство Франции совместно с другими странами ЕС разрабатывает варианты экспорта украинского зерна по сухопутным коридорам.