Міністр оборони Туреччини переговорив з Резніковим та Кубраковим: йшлося про відправку зерна з України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар провів переговори зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим та міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим. Сторони обговорили стан справ з відвантаженням українського зерна. Про це інформує УНН, посилаючись на сайт міністерства оборони Туреччини.
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"Дуже важливо продовжувати зернову ініціативу, яка зробила значний внесок у вирішення глобальної продовольчої кризи, безпечно відправивши приблизно 10 мільйонів тонн зерна тим, хто його потребує. Усі проблеми можна вирішити шляхом співпраці та діалогу", - заявив Акар після переговорів.
Деталі
Він зауважив, що чорноморський зерновий коридор є набагато швидшим і зручнішим для транспортування зерна, ніж сухопутний. За словами міністра, відвантаження зерна є "суто людською діяльністю" і має бути відокремлено від конфліктних умов.
Акар повідомив, що Туреччина продовжить робити свій внесок у забезпечення миру в регіоні та забезпечення гуманітарної допомоги на всіх рівнях.
Контекст
29 жовтня в росії заявили про вихід із "зернової угоди". Також 29 жовтня в росії заявили, що готові повністю замінити українське зерно на світовому ринку.
Однак, 31 жовтня в межах "зернової ініціативи" з українських портів Одеса, Чорноморськ та Південний вийшли 12 суден.
Нагадаємо
Уряд Франції спільно з іншими країнами ЄС розробляє варіанти експорту українського зерна сухопутними коридорами.