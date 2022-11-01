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Міністр оборони Туреччини переговорив з Резніковим та Кубраковим: йшлося про відправку зерна з України

Міністр оборони Туреччини переговорив з Резніковим та Кубраковим: йшлося про відправку зерна з України

Київ • УНН

 • 243121 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар провів переговори зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим та міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим. Сторони обговорили стан справ з відвантаженням українського зерна. Про це інформує УНН, посилаючись на сайт міністерства оборони Туреччини.

Цитата

"Дуже важливо продовжувати зернову ініціативу, яка зробила значний внесок у вирішення глобальної продовольчої кризи, безпечно відправивши приблизно 10 мільйонів тонн зерна тим, хто його потребує. Усі проблеми можна вирішити шляхом співпраці та діалогу", - заявив Акар після переговорів.

Деталі

Він зауважив, що чорноморський зерновий коридор є набагато швидшим і зручнішим для транспортування зерна, ніж сухопутний. За словами міністра, відвантаження зерна  є "суто людською діяльністю" і має бути відокремлено від конфліктних умов.

Акар повідомив, що Туреччина продовжить робити свій внесок у забезпечення миру в регіоні та забезпечення гуманітарної допомоги на всіх рівнях.

Контекст

29 жовтня в росії заявили про вихід із "зернової угоди". Також 29 жовтня в росії заявили, що готові повністю замінити українське зерно на світовому ринку.

Однак, 31 жовтня в межах "зернової ініціативи" з українських портів Одеса, Чорноморськ та Південний вийшли 12 суден.

Нагадаємо

Уряд Франції спільно з іншими країнами ЄС розробляє варіанти експорту українського зерна сухопутними коридорами.

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