Міністр оборони Туреччини переговорив з Резніковим та Кубраковим: йшлося про відправку зерна з України

Цитата

"Дуже важливо продовжувати зернову ініціативу, яка зробила значний внесок у вирішення глобальної продовольчої кризи, безпечно відправивши приблизно 10 мільйонів тонн зерна тим, хто його потребує. Усі проблеми можна вирішити шляхом співпраці та діалогу", - заявив Акар після переговорів.

Деталі

Він зауважив, що чорноморський зерновий коридор є набагато швидшим і зручнішим для транспортування зерна, ніж сухопутний. За словами міністра, відвантаження зерна є "суто людською діяльністю" і має бути відокремлено від конфліктних умов.

Акар повідомив, що Туреччина продовжить робити свій внесок у забезпечення миру в регіоні та забезпечення гуманітарної допомоги на всіх рівнях.

Контекст

29 жовтня в росії заявили про вихід із "зернової угоди". Також 29 жовтня в росії заявили, що готові повністю замінити українське зерно на світовому ринку.

Однак, 31 жовтня в межах "зернової ініціативи" з українських портів Одеса, Чорноморськ та Південний вийшли 12 суден.

Нагадаємо

Уряд Франції спільно з іншими країнами ЄС розробляє варіанти експорту українського зерна сухопутними коридорами.