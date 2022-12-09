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Министр обороны США заявил, что россия расширяет свой ядерный арсенал

Министр обороны США заявил, что россия расширяет свой ядерный арсенал

Киев • УНН

 • 939075 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. россия расширяет и модернизирует свой ядерный арсенал, заявил в пятницу министр обороны США Ллойд Остин, тогда как путин неоднократно предлагал использовать ядерное оружие для защиты россии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"россия также модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал", - сказал Остин на церемонии вступления в должность командующего Стратегическим командованием США, занимающимся ядерным арсеналом Соединенных Штатов.

"И пока кремль продолжает свою жестокую и ничем не спровоцированную войну против Украины, весь мир стал свидетелем того, как путин ведут крайне безответственное бряцание ядерным оружием", - добавил Остин.

Контекст

россия заявила, что уделит особое внимание созданию инфраструктуры для своих ядерных сил в 2023 году.

Ранее в пятницу путин пообещал на пресс-конференции, что любая страна, которая решится напасть на россию с применением ядерного оружия, будет стерта с земли.

путин сказал, что россия не имеет мандата на нанесение первого превентивного ядерного удара, но что современное гиперзвуковое оружие россии гарантирует, что Москва сможет решительно ответить, если она когда-нибудь подвергнется нападению.

путин 21 сентября предупредил Запад, что не блефует, когда говорит, что готов применить ядерное оружие для защиты россии. 30 сентября он заявил, что Соединенные Штаты создали прецедент, скинув две атомные бомбы на Японию в 1945 году.

Соединенные Штаты предупредили россию о последствиях любого применения ядерного оружия.

В последние недели россия и Соединенные Штаты должны были провести переговоры по существующему договору СНВ-3, который ограничивает количество боеголовок, которые каждая из них может развернуть.

Но накануне встречи Москва отказалась, обвинив США в токсическом антироссийском поведении и пытаясь манипулировать договором в свою пользу.

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