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Міністр оборони США заявив, що росія розширює свій ядерний арсенал

Міністр оборони США заявив, що росія розширює свій ядерний арсенал

Київ • УНН

 • 939078 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. росія розширює та модернізує свій ядерний арсенал, заявив у п'ятницю міністр оборони США Ллойд Остін, тоді як путін неодноразово пропонував використовувати ядерну зброю для захисту росії. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"росія також модернізує та розширює свій ядерний арсенал", - сказав Остін на церемонії вступу на посаду командувача Стратегічним командуванням США, яке займається ядерним арсеналом Сполучених Штатів.

"І поки кремль продовжує свою жорстоку і нічим не спровоковану війну проти України, весь світ став свідком того, як путін веде вкрай безвідповідальне брязкання ядерною зброєю", - додав Остін.

Контекст

росія заявила, що приділить особливу увагу створенню інфраструктури для своїх ядерних сил у 2023 році.

Раніше в п'ятницю путін пообіцяв на пресконференції, що будь-яка країна, яка наважиться напасти на росію із застосуванням ядерної зброї, буде стерта з землі.

путін сказав, що росія не має мандата на завдання першого превентивного ядерного удару, але що сучасна гіперзвукова зброя росії гарантує, що Москва зможе рішуче відповісти, якщо вона коли-небудь зазнає нападу.

путін 21 вересня попередив Захід, що не блефує, коли каже, що готовий застосувати ядерну зброю для захисту росії. 30 вересня він заявив, що Сполучені Штати створили прецедент, скинувши дві атомні бомби на Японію у 1945 році.

Сполучені Штати попередили росію про наслідки будь-якого застосування ядерної зброї.

В останні тижні росія та Сполучені Штати мали провести переговори щодо існуючого договору СНО-3, який обмежує кількість боєголовок, які кожна з них може розгорнути.

Але напередодні зустрічі Москва відмовилася, звинувативши США у токсичній антиросійській поведінці та намагаючись маніпулювати договором на свою користь.

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