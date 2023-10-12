Министр обороны США едет в Израиль
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу едет в Израиль, чтобы выразить поддержку и обсудить военную помощь после атаки ХАМАС. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.
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Ожидается, что Остин встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галлантом.
Остин присоединился к ряду иностранных политиков, прибывших в Израиль после нападений ХАМАС в минувшие выходные.
Выступая перед журналистами в четверг, Остин сказал, что США «срочно работают над тем, чтобы Израиль получил то, что ему нужно для защиты, включая боеприпасы и наши перехватчики «Железный купол».
Тем временем Белый дом объявил, что правительство США начнет осуществлять эвакуационные рейсы, чтобы помочь американцам покинуть Израиль, поскольку ЦАХАЛ готовится усилить ответные действия против террористов ХАМАС в секторе Газа.
Госсекретарь США Энтони Блинкен начал свой визит в четверг, а министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объявила, что отправится в Израиль в пятницу. Бербок называет этот визит солидарности, который является частью ее текущей кризисной дипломатии.
В четверг страны НАТО, собравшиеся на встречу министров обороны в Брюсселе, осудили атаку ХАМАС на Израиль, но в то же время попросили Израиль ответить "пропорциональными средствами".