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Министр обороны США едет в Израиль

Министр обороны США едет в Израиль

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу едет в Израиль, чтобы выразить поддержку и обсудить военную помощь после атаки ХАМАС. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

Детали

Ожидается, что Остин встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галлантом.
Остин присоединился к ряду иностранных политиков, прибывших в Израиль после нападений ХАМАС в минувшие выходные.

Выступая перед журналистами в четверг, Остин сказал, что США «срочно работают над тем, чтобы Израиль получил то, что ему нужно для защиты, включая боеприпасы и наши перехватчики «Железный купол».

Тем временем Белый дом объявил, что правительство США начнет осуществлять эвакуационные рейсы, чтобы помочь американцам покинуть Израиль, поскольку ЦАХАЛ готовится усилить ответные действия против террористов ХАМАС в секторе Газа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен начал свой визит в четверг, а министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объявила, что отправится в Израиль в пятницу. Бербок называет этот визит солидарности, который является частью ее текущей кризисной дипломатии.

В четверг страны НАТО, собравшиеся на встречу министров обороны в Брюсселе, осудили атаку ХАМАС на Израиль, но в то же время попросили Израиль ответить "пропорциональными средствами".

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