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Міністр оборони США їде до Ізраїлю

Міністр оборони США їде до Ізраїлю

Київ • УНН

 • 407381 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Міністр оборони США Ллойд Остін у п'ятницю їде до Ізраїлю, щоб висловити підтримку та обговорити військову допомогу після атаки ХАМАС. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.

Деталі

Очікується, що Остін зустрінеться з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньяху та міністром оборони Йоавом Галлантом.
Остін приєднався до низки іноземних політиків, які прибули до Ізраїлю після нападів ХАМАС минулих вихідних.

Виступаючи перед журналістами в четвер, Остін сказав, що США «терміново працюють над тим, щоб Ізраїль отримав те, що йому потрібно для захисту, включаючи боєприпаси та наші перехоплювачі «Залізний купол».

Тим часом Білий дім оголосив, що уряд США почне здійснювати евакуаційні рейси, щоб допомогти американцям покинути Ізраїль, оскільки ЦАХАЛ готується посилити дії у відповідь проти терористів ХАМАС у секторі Газа.

Держсекретар США Ентоні Блінкен розпочав свій візит у четвер, а міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок оголосила, що вирушить до Ізраїлю в п’ятницю. Бербок називає цей візит солідарності, який є частиною її поточної кризової дипломатії.

У четвер країни НАТО, які зібралися на зустріч міністрів оборони в Брюсселі, засудили атаку ХАМАС на Ізраїль, але водночас попросили Ізраїль відповісти "пропорційними засобами".

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