Министр обороны США впервые собрал на заседание руководящую группу коалиции возможностей для Украины: о чем шла речь

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
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Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  139931 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  133513 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132099 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191763 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  191007 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187786 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170706 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

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13 марта 2024, 09:59  •  383043 просмотра

Министр обороны США впервые собрал на заседание руководящую группу коалиции возможностей для Украины: о чем шла речь

Министр обороны США Ллойд Остин созвал первое заседание руководящей группы коалиции возможностей, подчеркнув общую приверженность к долгосрочной поддержке Украины.

Война •   •  12038 просмотра
Министр обороны США впервые собрал на заседание руководящую группу коалиции возможностей для Украины: о чем шла речь

На Харьковщине трактор подорвался на мине - ОВА

Во время весенних полевых работ в Изюмском районе Харьковской области трактор местной сельскохозяйственной компании подорвался на мине, в результате чего пострадал оператор.

Война •   •  11915 просмотра
На Харьковщине трактор подорвался на мине - ОВА

В Минобороны объяснили, чем рекрутинговый центр отличается от ТЦК

Министерство обороны реализует задачу о создании рекрутинговых центров по всей стране.

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В Минобороны объяснили, чем рекрутинговый центр отличается от ТЦК

Это будет бизнес-площадка для украинских и американских производителей: Киевщина и штат Вашингтон создадут онлайн-платформу

Киев и штат Вашингтон создадут бизнес-платформу для содействия экономическому сотрудничеству, что позволит производителям из обоих регионов продвигать свою продукцию и расширять торговлю.

Экономика •   •  10866 просмотра
Это будет бизнес-площадка для украинских и американских производителей: Киевщина и штат Вашингтон создадут онлайн-платформу

россияне обстреляли Белополье на Сумщине: в городе проблемы с водоснабжением

Войска рф атаковали город Белополье в Сумской области, повредив объекты критической инфраструктуры и жилые дома, что повлекло потенциальные проблемы с водоснабжением и интернет-связью.

Война •   •  9823 просмотра
россияне обстреляли Белополье на Сумщине: в городе проблемы с водоснабжением

В результате удара рф по гражданской машине на Херсонщине пострадали супруги

Российский беспилотник сбросил взрывчатку на гражданский автомобиль в Херсонской области, в результате чего пострадали супруги.

Война •   •  10486 просмотра
В результате удара рф по гражданской машине на Херсонщине пострадали супруги

МОК призвал спортсменов не участвовать в "Играх дружбы", которые организовывает рф

МОК настойчиво призывает спортсменов не участвовать в Играх дружбы, организованных россией. Назвав это циничной попыткой политизации спорта и нарушением Олимпийской хартии и резолюций ООН.

спорт •   •  11343 просмотра
МОК призвал спортсменов не участвовать в "Играх дружбы", которые организовывает рф

В Гонконге принят закон о пожизненном заключении за мятеж, государственную измену и шпионаж

Парламент Гонконга единогласно принял новый закон, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного заключения за "внешнее вмешательство", подстрекательство, измену и шпионаж, который может быть использованы для борьбы с идеей о независимости Гонконга.

Новости Мира •   •  8589 просмотра
В Гонконге принят закон о пожизненном заключении за мятеж, государственную измену и шпионаж

Враг запретил личному составу разговаривать с населением оккупированных территориях: почему

На временно оккупированных территориях противник запретил личному составу общаться с местными жителями, если это не предусмотрено служебными обязанностями, из-за большого количества информации, которую местные жители передают Вооруженным силам Украины, что свидетельствует о неподконтрольности и временном присутствии оккупантов.

Война •   •  10178 просмотра
Враг запретил личному составу разговаривать с населением оккупированных территориях: почему

Финляндия выделит 30 млн евро на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Финляндия выделяет 30 миллионов евро в рамках чешской инициативы по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.

Война •   •  10043 просмотра
Финляндия выделит 30 млн евро на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины