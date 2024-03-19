Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
Министр обороны США впервые собрал на заседание руководящую группу коалиции возможностей для Украины: о чем шла речь
На Харьковщине трактор подорвался на мине - ОВА
В Минобороны объяснили, чем рекрутинговый центр отличается от ТЦК
Это будет бизнес-площадка для украинских и американских производителей: Киевщина и штат Вашингтон создадут онлайн-платформу
россияне обстреляли Белополье на Сумщине: в городе проблемы с водоснабжением
В результате удара рф по гражданской машине на Херсонщине пострадали супруги
МОК призвал спортсменов не участвовать в "Играх дружбы", которые организовывает рф
В Гонконге принят закон о пожизненном заключении за мятеж, государственную измену и шпионаж
Враг запретил личному составу разговаривать с населением оккупированных территориях: почему
Финляндия выделит 30 млн евро на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины
Популярные
ЕС введет пошлины на российское зерно - FT
Госдеп о результатах "выборов" в рф: "Не будет никаких поздравительных звонков"
Глава Пентагона на "Рамштайне" будет пытаться убедить в приверженности поддержке Украины на фоне проблем с финансированием - Reuters
Враг ночью и утром обстрелял пять громад Сумщины
Армия рф поздно вечером нанесла ракетный удар по территории предприятия в Харьковской области
Публикации
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
Министр обороны США впервые собрал на заседание руководящую группу коалиции возможностей для Украины: о чем шла речь
Министр обороны США Ллойд Остин созвал первое заседание руководящей группы коалиции возможностей, подчеркнув общую приверженность к долгосрочной поддержке Украины.
На Харьковщине трактор подорвался на мине - ОВА
Во время весенних полевых работ в Изюмском районе Харьковской области трактор местной сельскохозяйственной компании подорвался на мине, в результате чего пострадал оператор.
В Минобороны объяснили, чем рекрутинговый центр отличается от ТЦК
Министерство обороны реализует задачу о создании рекрутинговых центров по всей стране.
Это будет бизнес-площадка для украинских и американских производителей: Киевщина и штат Вашингтон создадут онлайн-платформу
Киев и штат Вашингтон создадут бизнес-платформу для содействия экономическому сотрудничеству, что позволит производителям из обоих регионов продвигать свою продукцию и расширять торговлю.
россияне обстреляли Белополье на Сумщине: в городе проблемы с водоснабжением
Войска рф атаковали город Белополье в Сумской области, повредив объекты критической инфраструктуры и жилые дома, что повлекло потенциальные проблемы с водоснабжением и интернет-связью.
В результате удара рф по гражданской машине на Херсонщине пострадали супруги
Российский беспилотник сбросил взрывчатку на гражданский автомобиль в Херсонской области, в результате чего пострадали супруги.
МОК призвал спортсменов не участвовать в "Играх дружбы", которые организовывает рф
МОК настойчиво призывает спортсменов не участвовать в Играх дружбы, организованных россией. Назвав это циничной попыткой политизации спорта и нарушением Олимпийской хартии и резолюций ООН.
В Гонконге принят закон о пожизненном заключении за мятеж, государственную измену и шпионаж
Парламент Гонконга единогласно принял новый закон, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного заключения за "внешнее вмешательство", подстрекательство, измену и шпионаж, который может быть использованы для борьбы с идеей о независимости Гонконга.
Враг запретил личному составу разговаривать с населением оккупированных территориях: почему
На временно оккупированных территориях противник запретил личному составу общаться с местными жителями, если это не предусмотрено служебными обязанностями, из-за большого количества информации, которую местные жители передают Вооруженным силам Украины, что свидетельствует о неподконтрольности и временном присутствии оккупантов.
Финляндия выделит 30 млн евро на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины
Финляндия выделяет 30 миллионов евро в рамках чешской инициативы по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.