Министр обороны США впервые собрал на заседание руководящую группу коалиции возможностей для Украины: о чем шла речь

Министр обороны США Ллойд Остин сегодня созвал первое заседание руководящей группы коалиции возможностей (Capability Coalition Leadership Group), подчеркнув общую приверженность долгосрочной безопасности Украины. Об этом он сказал во время встречи в формате "Рамштайн" во вторник, пишет УНН.

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"Сегодня утром я созвал первое заседание руководящей группы коалиции возможностей. И я благодарен Дании, Эстонии, Франции, Германии, Исландии, Италии, Латвии, Литве, Люксембургу, Нидерландам, Норвегии, Польше и Соединенному Королевству за то, что они руководят коалициями возможностей", - сообщил Остин.

Он указал, что "мы координируем работу по таким сквозным вопросам, как дроны, поддержка, командование и управление, обучение и активизация наших оборонно-промышленных баз".

"Восемь коалиций возможностей достигли значительного прогресса за последние недели. Мы продолжим работать вместе со всеми коалициями возможностей, чтобы выявить пробелы, поддерживать сквозные потребности и помочь Украине создать грозную силу для будущего", - отметил глава Пентагона.

"И мы не сдадимся. Коалиции возможностей подчеркивают нашу общую приверженность долгосрочной безопасности Украины. И мы стоим едино и твердо. Борьба Украины за свободу имеет значение для всех нас. Дамы и господа, давайте не будем обманывать себя. путин не остановится в Украине. Но, как сказал президент Байден, "Украина может остановить путина, если мы поддержим Украину и предоставим ей оружие, необходимое для самообороны", - подчеркнул Остин.

Глава Минобороны США подчеркнул, что "мы продолжим вместе противостоять завоевательной кампании путина". "И мы будем продолжать сохранять веру с народом Украины", - отметил он.

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