"Рамштайн-20": Остин заявил, что контактная группа движется "на полной скорости" для предоставления Украине необходимого

Контактная группа по вопросам обороны Украины продолжает двигаться вперед на полной скорости, чтобы предоставить Украине те возможности, которые ей необходимы. Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин, который сегодня возглавил заседание в формате "Рамштайн", пишет УНН.

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"Приятно вернуться в Рамштайн на 20-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Эта Контактная группа продолжает двигаться вперед на полной скорости, чтобы предоставить Украине те возможности, которые ей необходимы. Сегодня наш месседж четкий: Украина не отступит, как и Соединенные Штаты", - написал Остин в X.

Глава Пентагона во время встречи указал, что "мы по-прежнему полны решимости предоставить Украине ресурсы, необходимые для противостояния агрессии кремля. И страны совести, которые сегодня здесь собрались, также. Вместе эта Контактная группа продолжает копать глубже, чтобы получить жизненно важную помощь Украине в сфере безопасности".

Напомним

Заседание в формате "Рамштайн" проходит на американской военной базе Рамштайн в Германии.

Остин, который совершает свою первую зарубежную поездку после лечения рака простаты, возглавляет встречу с участием около 50 союзников, которые оказывают военную поддержку Украине.