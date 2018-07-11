Министр обороны России сделал заявление о возможности войны с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу исключил возможность прямого конфликта между Россией и Украиной. Только безусловное выполнение Киевом минских договоренностей позволит избежать "геноцида русского населения" страны, заявил он в интервью итальянскому изданию IL Giornale, передает УНН.
“Считаю невозможным возникновение прямого столкновения между Украиной и Россией”, — сказал он в интервью, опубликованном в среду.
“У нас общие корни, на протяжении многих веков мы вместе пережили тяжелые испытания, мы боролись бок о бок, чтобы защитить свою свободу и независимость во время Второй мировой войны”, — заявил российский министр.
По его словам, все его родственники по линии матери проживали в Украине, крестили же самого Шойгу в городке Стаханов Луганской области.
В то же время он заявил, что “только безусловное выполнение Киевом минских договоренностей позволит исключить возникновение ситуации, способной привести к геноциду русского населения”.
Как сообщал УНН, Россия задерживала для дополнительных осмотров 93 судна, которые направлялись в порты Украины.