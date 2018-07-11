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Міністр оборони Росії зробив заяву щодо можливості війни з Україною

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу виключив можливість прямого конфлікту між Росією і Україною. Тільки безумовне виконання Києвом мінських домовленостей дозволить уникнути "геноциду російського населення" країни, заявив він в інтерв’ю італійському виданню IL Giornale, передає УНН.

“Вважаю неможливим виникнення прямого зіткнення між Україною і Росією”, — сказав він в інтерв’ю, опублікованому в середу.

“Ми маємо спільне коріння, протягом багатьох століть ми разом пережили важкі випробування, ми боролись пліч-о-пліч, щоб захистити свою свободу і незалежність під час Другої світової війни", — заявив російський міністр.

За його словами, всі його родичі по лінії матері проживали в Україні, хрестили ж самого Шойгу в містечку Стаханов Луганської області.

Водночас він заявив, що “тільки безумовне виконання Києвом мінських домовленостей дозволить виключити виникнення ситуації, здатної привести до геноциду російського населення”.

Як повідомляв УНН, Росія затримувала для додаткових оглядів 93 судна, які прямували до портів України.

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