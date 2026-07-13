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Truth Social

Министр обороны Польши призвал всех украинцев призывного возраста вернуться домой

Киев • УНН

 • 1044 просмотра

Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинцы призывного возраста в Польше должны вернуться в Украину и вступить в ВСУ. Он также раскритиковал отдельных украинцев за роскошный образ жизни за границей.

Министр обороны Польши призвал всех украинцев призывного возраста вернуться домой

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что все украинцы призывного возраста, которые сейчас находятся в Польше, должны вернуться в Украину и вступить в ряды Вооруженных сил. Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

По словам польского министра, украинцы, которые могут проходить военную службу, должны защищать свое государство.

"Украинцы призывного возраста, проживающие в Польше, должны вернуться в Украину, чтобы пополнить ряды ВСУ", – заявил Косиняк-Камыш.

В то же время он подчеркнул, что Польша предоставила украинцам беспрецедентную помощь после начала полномасштабного вторжения России.

"Народ, который заслуживает Нобелевскую премию мира – Польша, поляки – за то, что открыли свои сердца и двери своих домов, не создавая лагерей для беженцев, приняли 3 миллиона беженцев. А сегодня этот фанатизм, который взорвался, превратился во что-то просто очень опасное", – сказал он.

После этого министр раскритиковал отдельных украинцев, которые, по его словам, ведут роскошный образ жизни за границей.

"Все ли в порядке с украинцами? Нет, не все в порядке. Нормально ли разбивать автомобили за миллионы злотых и заезжать на Морское Око? Нет, это ненормально, и таких надо выгонять. Все молодые, пригодные к боевым действиям украинцы должны быть в Украине и там служить родине", – заявил Косиняк-Камыш.

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Андрей Тимощенков

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Вооруженные силы Украины
Европейский Союз
Владислав Косиняк-Камыш
Украина
Польша