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ЕС планирует изменить правила временной защиты для украинцев: новые заявители должны подтверждать, что не подлежат мобилизации - Rzeczpospolita

Киев • УНН

 • 1314 просмотра

Еврокомиссия планирует в июле изменить Директиву о временной защите украинских беженцев. Новые заявители должны будут предоставить справку от украинских властей о том, что не подлежат мобилизации.

ЕС планирует изменить правила временной защиты для украинцев: новые заявители должны подтверждать, что не подлежат мобилизации - Rzeczpospolita

Европейский Союз готовит самые масштабные с 2022 года изменения в Директиву о временной защите украинских беженцев. Если новые правила будут приняты, граждане Украины, которые будут обращаться за статусом временной защиты после их вступления в силу, должны будут предоставить документ о том, что они не подлежат мобилизации в Украине. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita, передает УНН.

По данным издания, Европейская комиссия планирует представить изменения уже в июле. Они будут касаться только новых заявителей, тогда как украинцы, уже получившие временную защиту в странах ЕС, сохранят свой статус.

Как сообщил Rzeczpospolita заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Душчик, для получения временной защиты граждане Украины должны будут предоставить справку, выданную украинскими властями, которая подтверждает, что они не подлежат мобилизации.

"Работа над изменениями уже завершается. Польша поддерживает эти решения", – заявил Душчик.

По его словам, требование будет распространяться как на мужчин, так и на женщин, однако не будет касаться тех украинцев, которые уже пользуются временной защитой в странах Европейского Союза.

Как отмечает Rzeczpospolita, с предложением изменить правила в начале июня к странам ЕС обратилась сама Украина. Издание напоминает, что ранее Киев разрешил мужчинам в возрасте 18–22 лет выезжать за границу для учебы и работы. По информации польской стороны, только за первые три месяца после этого в Польшу прибыли более 121 тысячи украинских мужчин этой возрастной категории, а около 50 тысяч из них подали заявки на получение временной защиты.

Аналитик Центра восточных исследований (OSW) Кшиштоф Нечипор считает, что таким образом украинские власти стремятся достичь целей в сфере мобилизации, одновременно перекладывая политическую ответственность за введение соответствующих ограничений на страны Запада.

В настоящее время временной защитой в странах Европейского Союза пользуются около 4,3 млн граждан Украины. Больше всего украинских беженцев находится в Германии – около 1,2 млн человек, а также в Польше – почти 960 тысяч.

По информации Министерства цифровизации Польши, по состоянию на середину июня в стране проживали более 218 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, которые пользуются временной защитой.

Ожидается, что новая директива будет принята в июле, однако она вступит в силу только в марте 2027 года – после завершения срока действия нынешнего режима временной защиты.

Кроме этого, по данным Rzeczpospolita, Польша готовит изменения в законодательство о гражданстве. В частности, планируется увеличить минимальный срок проживания для натурализации до восьми лет, ввести обязательный экзамен по польскому языку и знанию истории и конституционного строя, а также требование подписания декларации о лояльности Польше. По замыслу авторов законопроекта, это должно создать правовые механизмы реагирования в случаях деятельности натурализованных граждан против безопасности или национальных интересов государства.

ЕС пока не согласовал 21-й пакет санкций против рф - Каллас13.07.26, 10:24 • 18523 просмотра

Андрей Тимощенков

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