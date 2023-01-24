Министр обороны Латвии: рф через 5 лет может нарастить свой военный потенциал

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“Мир хрупок, ситуация может измениться, и ближайшие пять лет — это время, по мнению военных, за которое россия могла бы снова нарастить свой военный потенциал. Следовательно, Латвия должна делать все возможное для укрепления своей обороноспособности, чтобы в критический момент, если таковой наступит, Латвия была полностью готова к возможной военной агрессии”, — сказала Мурниеце.

Напомним

Латвия не пустит в страну россиян, которые будут бежать от мобилизации.