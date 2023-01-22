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Латвія не прийматиме росіян-втікачів від мобілізації

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Латвія не пустить в країну росіян, які тікатимуть від мобілізації. Про це очільник МВС Латвії Маріс Кучінскіс в інтерв'ю Delfi, передає УНН.

Латвія не прийматиме росіян-втікачів від мобілізації

Деталі

Міністр заявив, що Латвія має конкретний план дій на випадок оголошення нової хвилі мобілізації в рф та масових спроб росіян втекти у балтійську країну.

Проте, Кучінскіс зазначив, що ситуація з нелегальним в’їздом росіян до Латвії ускладнена на кордоні з білоруссю.

“На білоруському кордоні дуже рідко буває ранок, коли у графі звіту про спроби незаконного перетину кордону стоїть нуль. Мабуть, так буде доти, доки при владі залишається режим Лукашенка. Щобільше, не можна сказати, що до цього не залучена і росія. Зараз ми бачимо, що люди, які намагаються перетнути кордон, прилітають до Мінська з Москви, а потім їх везуть далі до кордону”, — сказав Кучінскіс.

Нагадаємо

Заступник начальника Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький зазначив, що росія готується мобілізувати ще до 500 тисяч військовозобов’язаних у січні на додаток до 300 тисяч, які були призвані в жовтні.

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