Латвия не будет принимать россиян-беглецов от мобилизации

Детали

Министр заявил, что Латвия имеет конкретный план действий на случай объявления новой волны мобилизации в рф и массовых попыток россиян бежать в балтийскую страну.

Однако, Кучинскис отметил, что ситуация с нелегальным въездом россиян в Латвию осложнена на границе с Беларусью.

“На белорусской границе очень редко бывает утро, когда в графе отчета о попытках незаконного пересечения границы стоит ноль. Видимо, так будет до тех пор, пока у власти остается режим Лукашенко. Более того, нельзя сказать, что к этому не вовлечена и россия. Сейчас мы видим, что люди, которые пытаются пересечь границу, прилетают в Минск из Москвы, а потом их везут дальше к границе”, — сказал Кучинскис.

Напомним

Заместитель начальника Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что россия готовится мобилизовать еще до 500 тысяч военнообязанных в январе в дополнение к 300 тысяч, которые были призваны в октябре.