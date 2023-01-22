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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Латвия не будет принимать россиян-беглецов от мобилизации

Киев • УНН

 • 1051027 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Латвия не пустит в страну россиян, которые будут бежать от мобилизации. Об этом глава МВД Латвии Марис Кучинскис в интервью Delfi, передает УНН.

Латвия не будет принимать россиян-беглецов от мобилизации

Детали

Министр заявил, что Латвия имеет конкретный план действий на случай объявления новой волны мобилизации в рф и массовых попыток россиян бежать в балтийскую страну.

Однако, Кучинскис отметил, что ситуация с нелегальным въездом россиян в Латвию осложнена на границе с Беларусью.

“На белорусской границе очень редко бывает утро, когда в графе отчета о попытках незаконного пересечения границы стоит ноль. Видимо, так будет до тех пор, пока у власти остается режим Лукашенко. Более того, нельзя сказать, что к этому не вовлечена и россия. Сейчас мы видим, что люди, которые пытаются пересечь границу, прилетают в Минск из Москвы, а потом их везут дальше к границе”, — сказал Кучинскис.

Напомним

Заместитель начальника Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что россия готовится мобилизовать еще до 500 тысяч военнообязанных в январе в дополнение к 300 тысяч, которые были призваны в октябре.

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