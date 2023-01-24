Міністр оборони Латвії: рф через 5 років може наростити свій військовий потенціал

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“Мир крихкий, ситуація може змінитися, і найближчі п’ять років — це час, на думку військових, за який росія могла б знову наростити свій військовий потенціал. Отже, Латвія повинна робити все можливе для зміцнення своєї обороноздатності, щоб у критичний момент, якщо такий настане, Латвія була повністю готова до можливої військової агресії”, — сказала Мурнієце.

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Латвія не пустить в країну росіян, які тікатимуть від мобілізації.