Міністр оборони Латвії: рф через 5 років може наростити свій військовий потенціал
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Міністр оборони Латвії Інара Мурнієце заявила, що прямої військової загрози біля кордонів Латвії немає, але в найближчі п'ять років росія може наростити військовий потенціал і сконцентрувати свої збройні сили. Про це інформує УНН з посиланням на Delfi.
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“Мир крихкий, ситуація може змінитися, і найближчі п’ять років — це час, на думку військових, за який росія могла б знову наростити свій військовий потенціал. Отже, Латвія повинна робити все можливе для зміцнення своєї обороноздатності, щоб у критичний момент, якщо такий настане, Латвія була повністю готова до можливої військової агресії”, — сказала Мурнієце.
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Латвія не пустить в країну росіян, які тікатимуть від мобілізації.