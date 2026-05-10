Министр обороны Латвии подал в отставку из-за атаки дронов на нефтебазы

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку после того, как в четверг, 8 мая, два украинских дрона, прилетевших из России, поразили нефтехранилища. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Информация об отставке появилась после того, как ранее сегодня этого потребовала премьер-министр Латвии Эвика Силиня, заявив, что системы противодействия дронам были развернуты недостаточно быстро.

Инцидент с дронами, произошедший на этой неделе, ясно продемонстрировал, что политическое руководство оборонного сектора не выполнило своего обещания обеспечить безопасное воздушное пространство над нашей страной. Общественность доверила этому сектору самое большое финансирование в истории — почти 5% ВВП. Это огромная ответственность, требующая четких результатов — говорится в сообщении.

Также Эвика Силиня сообщила, что новым министром обороны был назначен полковник латвийской армии Райвис Мелнис.

9 мая вооруженные силы Латвии зафиксировали воздушную угрозу в приграничных краях. Для патрулирования активировали миссию НАТО и усилили ПВО на восточной границе.