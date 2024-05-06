Министр обороны Италии призвал к мирным переговорам с путиным - Reuters
Киев • УНН
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто призвал к мирным переговорам с путиным для прекращения войны в Украине, заявив, что экономические санкции не сработали, и Запад должен приложить больше усилий для дипломатического решения, чтобы прекратить войну в Украине.
В понедельник министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что экономические санкции против России провалились, и призвал Запад прилагать больше усилий для достижения дипломатического решения с президентом рф путиным, чтобы прекратить войну в Украине. Об этом сообщает Reuters. пишет УНН.
Детали
Гвидо Крозетто отметил, что Запад ошибочно считал, что его санкции могут остановить агрессию россии, но он переоценил свое экономическое влияние в мире.
Вместо этого... единственный способ решить этот кризис - это привлечь всех, сначала (для достижения) перемирия, а затем мира,
В ответ на возражения журналиста о том, что путин не изъявил желания вести переговоры, Крозетто ответил: "Это веская причина для нас больше стараться. Мы не должны отказываться ни от одного возможного пути дипломатии, каким бы узким он ни был".
Однако Крозетто отметил, что Италия продолжит предоставлять оружие Украине, заявив, что это направлено на получение "времени и условий для достижения перемирия и мира".
Также министр обороны Италии сказал, что если российские войска захватят Киев, это "неизбежно приведет к столкновению с другими государствами, которые не примут российские танки на своих границах".
Напомним
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто исключил прямую военную интервенцию в Украине против рф, отметив политику Италии по оказанию помощи Украине, но исключая прямое вмешательство в конфликт.
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Министр обороны Италии призвал к мирным переговорам с путиным - Reuters
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто призвал к мирным переговорам с путиным для прекращения войны в Украине, заявив, что экономические санкции не сработали, и Запад должен приложить больше усилий для дипломатического решения, чтобы прекратить войну в Украине.
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