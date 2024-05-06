Міністр оборони Італії закликав до мирних переговорів з путіним - Reuters
Київ • УНН
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто закликав до мирних переговорів з путіним для припинення війни в Україні, заявивши, що економічні санкції не спрацювали, і Захід повинен докласти більше зусиль для дипломатичного рішення, щоб припинити війну в Україні.
У понеділок міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що економічні санкції проти росії провалилися, і закликав Захід докладати більше зусиль для досягнення дипломатичного рішення з президентом рф путіним, щоб припинити війну в Україні. Про це повідомляє Reuters. пише УНН.
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Гвідо Крозетто зазначив, що Захід помилково вважав, що його санкції можуть зупинити агресію росії, але він переоцінив свій економічний вплив у світі.
Натомість... єдиний спосіб вирішити цю кризу - це залучити всіх, спочатку (для досягнення) перемир'я, а потім миру, - сказав Крозетто.
У відповідь на заперечення журналіста про те, що путін не виявив бажання вести переговори, Крозетто відповів: "Це вагома причина для нас більше старатися. Ми не повинні відмовлятися від жодного можливого шляху дипломатії, яким би вузьким він не був".
Однак Крозетто зазначив, що Італія продовжить надавати зброю Україні, заявивши, що це спрямовано на отримання "часу та умов для досягнення перемир'я та миру".
Також міністр оборони Італії сказав, що якщо російські війська захоплять Київ, це "неминуче призведе до зіткнення з іншими державами, які не приймуть російські танки на своїх кордонах".
Нагадаємо
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто виключив пряму військову інтервенцію в Україні проти рф, наголосивши на політиці Італії щодо надання допомоги Україні, але виключаючи пряме втручання в конфлікт.