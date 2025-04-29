Министр обороны Германии прокомментировал заявление путина о трехдневном перемирии в мае

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил скептицизм относительно одностороннего прекращения огня российским диктатором владимиром путиным в Украине с 8 по 10 мая. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Писториус подчеркнул, что недавний опыт с так называемым "Пасхальным перемирием" путина показывает, что такие заявления обычно мало что значат.

Министр также отметил, что рассчитывает на дальнейшую поддержку Соединенными Штатами обороноспособности Украины, подчеркнув, что война влияет на безопасность Европы в целом.

В интервью немецкому RTL/NTV в понедельник вечером Писториус настаивал на том, что безопасность Европы имеет "первостепенное значение" для США со времен Второй мировой войны. Он также добавил, что он считает, что так будет и в дальнейшем.

Отвечая на опасения относительно того, что США могут сократить свою военную и финансовую поддержку Украины, Писториус сказал: "Мы сделаем все возможное, чтобы компенсировать это, но сначала мы будем бороться за то, чтобы американцы остались на борту".

Писториус также сравнил недавнее "мирное предложение" США с фактической капитуляцией Украины.

Дополнение

Ранее УНН писал, что рф объявляет перемирие с 8 по 11 мая, ссылаясь на 80-ю годовщину завершения Второй мировой войны.

песков заявил, что москва "не понимает", готов ли Киев к "перемирию". Он добавил, что переговоры важнее вопроса о легитимности Зеленского.

В ISW заявили, что прекращение огня на 9 мая не предусматривает механизмов мониторинга, что позволит россии обвинить Украину в нарушении перемирия и получить военное преимущество.