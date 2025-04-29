Министр обороны Германии прокомментировал заявление путина о трехдневном перемирии в мае

$41.740.01
47.390.01
ukenru
Мы уже потеряли возможность закупать посевной материал у украинских производителей - эксперт
Эксклюзив
11:06 • 11494 просмотра

Мы уже потеряли возможность закупать посевной материал у украинских производителей - эксперт

10:23 • 20963 просмотра

Тариф на свет сохранят без изменений до конца октября - Шмыгаль

Эксклюзив
09:35 • 25374 просмотра

Строительство метро на Виноградарь: застройщик ответил, повлияет ли на темпы прорыв трубы

08:02 • 53588 просмотра

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

07:23 • 59855 просмотра

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

Эксклюзив
07:19 • 54407 просмотра

За ширмой науки - интересы фармгиганта: как Академия правовых наук прикрыла давление на аптечный бизнес

06:48 • 50149 просмотра

Магнитные бури в мае: даты и интенсивность геомагнитных колебаний

28 апреля, 18:27 • 32403 просмотра

Сергея Корецкого избрали главой правления Нафтогаз Украины

Эксклюзив
28 апреля, 14:20 • 59284 просмотра

Сезон аллергии: на что обратить внимание в мае и как облегчить симптомы

Эксклюзив
28 апреля, 14:15 • 59204 просмотра

На участке строительства метро на Виноградаре произошел прорыв водопроводной трубы – Автострада

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+21°
6м/с
22%
752 мм
Популярные новости

В Украину возвращается тепло: какой будет погода во вторник

29 апреля, 03:48 • 25295 просмотра

Атака россиян на Днепропетровщину: погибла 12-летняя девочка, много раненых

29 апреля, 04:52 • 29005 просмотра

Трамп допустил, что путин может довести ситуацию до того, что он станет на сторону Украины

07:25 • 30897 просмотра

В Донецкой области враг под утро ударил по 5 городам и селам, за сутки 5 погибших, среди раненых ребенок

08:32 • 22149 просмотра

Сумская область: 87 ударов рф за сутки, от прямого попадания FPV-дрона погиб мужчина

09:11 • 8896 просмотра
публикации

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

08:02 • 53541 просмотра

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

07:23 • 59808 просмотра

За ширмой науки - интересы фармгиганта: как Академия правовых наук прикрыла давление на аптечный бизнес
Эксклюзив

07:19 • 54370 просмотра

Магнитные бури в мае: даты и интенсивность геомагнитных колебаний

06:48 • 50113 просмотра

Борьба с коррупцией обходится Украине дороже, чем сама коррупция? Цифры и кейсы из отчета НАБУ

28 апреля, 16:07 • 49568 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Владимир Зеленский

Артем Лисогор

Герман Галущенко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Франция

Реклама
УНН Lite

"Грешники" собрали в мире более 160 млн долларов за два уикенда: в США новый фильм Райана Куглера потеснил "Minecraft"

28 апреля, 13:22 • 29297 просмотра

Звезда киносаги "Гарри Поттер" Руперт Гринт во второй раз стал отцом

28 апреля, 08:56 • 48940 просмотра

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

28 апреля, 08:46 • 48077 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 154745 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 67861 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

Facebook

Бильд

Нью-Йорк Таймс

Беспилотный летательный аппарат

Министр обороны Германии прокомментировал заявление путина о трехдневном перемирии в мае

Киев • УНН

 • 3004 просмотра

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил сомнения относительно одностороннего прекращения огня со стороны россии. Он подчеркнул, что рассчитывает на поддержку США обороноспособности Украины.

Министр обороны Германии прокомментировал заявление путина о трехдневном перемирии в мае

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил скептицизм относительно одностороннего прекращения огня российским диктатором владимиром путиным в Украине с 8 по 10 мая. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Писториус подчеркнул, что недавний опыт с так называемым "Пасхальным перемирием" путина показывает, что такие заявления обычно мало что значат.

Министр также отметил, что рассчитывает на дальнейшую поддержку Соединенными Штатами обороноспособности Украины, подчеркнув, что война влияет на безопасность Европы в целом.

В интервью немецкому RTL/NTV в понедельник вечером Писториус настаивал на том, что безопасность Европы имеет "первостепенное значение" для США со времен Второй мировой войны. Он также добавил, что он считает, что так будет и в дальнейшем.

Отвечая на опасения относительно того, что США могут сократить свою военную и финансовую поддержку Украины, Писториус сказал: "Мы сделаем все возможное, чтобы компенсировать это, но сначала мы будем бороться за то, чтобы американцы остались на борту".

Писториус также сравнил недавнее "мирное предложение" США с фактической капитуляцией Украины.

Дополнение

Ранее УНН писал, что рф объявляет перемирие с 8 по 11 мая, ссылаясь на 80-ю годовщину завершения Второй мировой войны.

песков заявил, что москва "не понимает", готов ли Киев к "перемирию". Он добавил, что переговоры важнее вопроса о легитимности Зеленского.

В ISW заявили, что прекращение огня на 9 мая не предусматривает механизмов мониторинга, что позволит россии обвинить Украину в нарушении перемирия и получить военное преимущество.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Борис Писториус
Европа
Германия
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$63.74
Bitcoin
$95,134.40
S&P 500
$5,504.44
Tesla
$281.00
Газ TTF
$30.90
Золото
$3,318.26
Ethereum
$1,829.75