Міністр оборони Німеччини прокоментував заяву путіна про триденне перемир'я у травні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив скептицизм щодо одностороннього припинення вогню російським диктатором володимиром путіним в Україні з 8 по 10 травня. Про це пише УНН з посиланням на DW.

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Пісторіус наголосив, що нещодавній досвід з так званим "Великоднім перемир'ям" путіна показує, що такі заяви зазвичай мало що означають.

Міністр також зазначив, що розраховує на подальшу підтримку Сполученими Штатами обороноздатності України, наголосивши, що війна впливає на безпеку Європи в цілому.

В інтерв'ю німецькому RTL/NTV у понеділок увечері Пісторіус наполягав на тому, що безпека Європи має "першорядне значення" для США з часів Другої світової війни. Він також додав, що він вважає, що так буде і надалі.

Відповідаючи на побоювання щодо того, що США можуть скоротити свою військову та фінансову підтримку України, Пісторіус сказав: "Ми зробимо все можливе, щоб компенсувати це, але спочатку ми будемо боротися за те, щоб американці залишилися на борту".

Пісторіус також порівняв нещодавню "мирну пропозицію" США з фактичною капітуляцією України.

Доповнення

Раніше УНН писав, що рф оголошує перемир'я з 8 по 11 травня, посилаючись на 80-ту річницю завершення Другої світової війни.

пєсков заявив, що москва "не розуміє", чи готовий Київ до "перемир'я". Він додав, що переговори важливіші за питання про легітимність Зеленського.

В ISW заявили, що припинення вогню на 9 травня не передбачає механізмів моніторингу, що дозволить росії звинуватити Україну в порушенні перемир'я та отримати військову перевагу.