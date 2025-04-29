путін не розглядає перемир'я 9 травня як кінець війни в Україні – ISW
Київ • УНН
В ISW заявили, що припинення вогню на 9 травня не передбачає механізмів моніторингу, що дозволить росії звинуватити Україну в порушенні перемир'я та отримати військову перевагу.
російський диктатор володимир путін не розглядає "перемир'я" на 9 травня як крок до загального припинення війни в Україні. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає УНН.
Деталі
Як зазначають експерти, припинення вогню після ударів по енергетичній системі Україні, а також "Великоднє перемир'я" засвідчили, що деталі будь-якої майбутньої угоди мають бути загальнодоступними і офіційно узгодженими обома сторонами.
Водночас, запропоноване путіним припинення вогню на 9 травня не передбачає жодних додаткових механізмів моніторингу, заявили в ISW. Там додали, що росіяни, ймовірно, скористаються відсутністю даних механізмів, щоб знову звинуватити Україну у нібито порушенні перемир’я.
Офіційні особи рф, схоже, не зацікавлені у створенні дієвих механізмів моніторингу або загальної громадської основи для такого перемир'я, імовірно тому, що росії вигідно використовувати нечіткі умови перемир'я проти України на свою користь
Експерти зазначили, що кремль використовує одностороннє припинення вогню для досягнення своєї інформаційної та військової переваги в Україні. Вони додали, що російські війська використали попередні перемир’я для розвідки і обстрілів позицій Сил оборони України, а також готуються до подальших наступальних дій.
ISW: рф використовує заходи до 9 травня для посилення соціального контролю на ТОТ України29.04.25, 06:21 • 2414 переглядiв