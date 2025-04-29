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Financial Times

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путін не розглядає перемир'я 9 травня як кінець війни в Україні – ISW

Київ • УНН

 • 816 перегляди

В ISW заявили, що припинення вогню на 9 травня не передбачає механізмів моніторингу, що дозволить росії звинуватити Україну в порушенні перемир'я та отримати військову перевагу.

путін не розглядає перемир'я 9 травня як кінець війни в Україні – ISW

російський диктатор володимир путін не розглядає "перемир'я" на 9 травня як крок до загального припинення війни в Україні. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

Як зазначають експерти, припинення вогню після ударів по енергетичній системі Україні, а також "Великоднє перемир'я" засвідчили, що деталі будь-якої майбутньої угоди мають бути загальнодоступними і офіційно узгодженими обома сторонами.

Водночас, запропоноване путіним припинення вогню на 9 травня не передбачає жодних додаткових механізмів моніторингу, заявили в ISW. Там додали, що росіяни, ймовірно, скористаються відсутністю даних механізмів, щоб знову звинуватити Україну у нібито порушенні перемир’я.

Офіційні особи рф, схоже, не зацікавлені у створенні дієвих механізмів моніторингу або загальної громадської основи для такого перемир'я, імовірно тому, що росії вигідно використовувати нечіткі умови перемир'я проти України на свою користь

– заявили в Інституті вивчення війни.

Експерти зазначили, що кремль використовує одностороннє припинення вогню для досягнення своєї інформаційної та військової переваги в Україні. Вони додали, що російські війська використали попередні перемир’я для розвідки і обстрілів позицій Сил оборони України, а також готуються до подальших наступальних дій.

ISW: рф використовує заходи до 9 травня для посилення соціального контролю на ТОТ України29.04.25, 06:21 • 2414 переглядiв

Євген Устименко

Євген Устименко

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