путін не розглядає перемир'я 9 травня як кінець війни в Україні – ISW

російський диктатор володимир путін не розглядає "перемир'я" на 9 травня як крок до загального припинення війни в Україні. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає УНН.

Як зазначають експерти, припинення вогню після ударів по енергетичній системі Україні, а також "Великоднє перемир'я" засвідчили, що деталі будь-якої майбутньої угоди мають бути загальнодоступними і офіційно узгодженими обома сторонами.

Водночас, запропоноване путіним припинення вогню на 9 травня не передбачає жодних додаткових механізмів моніторингу, заявили в ISW. Там додали, що росіяни, ймовірно, скористаються відсутністю даних механізмів, щоб знову звинуватити Україну у нібито порушенні перемир’я.

Офіційні особи рф, схоже, не зацікавлені у створенні дієвих механізмів моніторингу або загальної громадської основи для такого перемир'я, імовірно тому, що росії вигідно використовувати нечіткі умови перемир'я проти України на свою користь