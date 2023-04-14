Министр обороны беларуси заявил о подготовке площадок под стратегическое ядерное оружие

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«Если нужно, мы будем иметь и стратегическое ядерное оружие. И мы уже занимаемся подготовкой существующих площадок. И если враждебная риторика продолжится, это будет следующий шаг. На силу мы будем отвечать только силой. Иначе на Западе не понимают», - сказал министр во время посещения одного из белорусских полигонов.

Детали

Хренин также отреагировал на заявления о том, что тактическое ядерное оружие, которое будет размещено в беларуси, сможет использовать только российская сторона. «У нас подготовлена техника, самолеты, которые могут нести ядерные боеприпасы, мы получили современный комплекс "Искандер", который также способен применять ракеты с ядерными боеголовками. На следующей неделе завершится подготовка соответствующего подразделения в россии, и оно вернется к нам», - отметил он.

По словам хренина, размещение в беларуси российского тактического ядерного оружия стало следствием «развернутого информационного противостояния», которое якобы идет против страны. Однако, по его словам, бояться тактического ядерного оружия не стоит. «Никто не намерен его применять. Это является фактором серьезного стратегического сдерживания. То есть они будут как лекарство для больных голов, которые еще думают, что с нами можно разговаривать с позиции силы», - сказал он.

Напомним

25 марта президент россии владимир путин объявил, что по просьбе белорусского коллеги александра лукашенко в беларуси будет размещено российское тактическое ядерное оружие. Министр обороны россии сергей шойгу сообщил о передаче беларуси оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". По его словам, белорусская авиация уже может наносить удары по объектам противника «средствами поражения в ядерном оснащении».