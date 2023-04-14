Міністр оборони білорусі заявив про підготовку майданчиків під стратегічну ядерну зброю

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«Якщо потрібно, ми матимемо і стратегічну ядерну зброю. І ми вже займаємося підготовкою існуючих майданчиків. І якщо ворожа риторика продовжиться, це буде наступний крок. На силу ми відповідатимемо лише силою. Інакше на Заході не розуміють», - сказав міністр під час відвідин одного з білоруських полігонів.

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хренін також відреагував на заяви про те, що тактичну ядерну зброю, яку буде розміщено в білорусі, зможе використати лише російська сторона. «У нас підготовлено техніку, літаки, які можуть нести ядерні боєприпаси, ми отримали сучасний комплекс "Іскандер", який також здатний застосовувати ракети з ядерними боєголовками. Наступного тижня завершиться підготовка відповідного підрозділу в росії, і він повернеться до нас», - зазначив він.

За словами хреніна, розміщення в білорусі російської тактичної ядерної зброї стало наслідком «розгорнутого інформаційного протистояння», яке нібито йде проти країни. Проте, за його словами, боятися тактичної ядерної зброї не варто. «Ніхто не має наміру її застосовувати. Це є чинником серйозного стратегічного стримування. Тобто вони будуть як ліки для хворих голів, які ще думають, що з нами можна розмовляти з позиції сили», - сказав він.

Нагадаємо

25 березня президент росії володимир путін оголосив, що на прохання білоруського колеги олександра лукашенка в білорусі буде розміщено російську тактичну ядерну зброю. Міністр оборони росії сергій шойгу повідомив про передачу білорусі оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М". За його словами, білоруська авіація вже може завдавати ударів об'єктам противника «засобами поразки в ядерному оснащенні».