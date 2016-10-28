Министр культуры Е.Нищук не имеет собственного жилья, автомобиля и ценных бумаг

Согласно декларации, министр не имеет собственного жилья, автомобиля, ценных предметов. Так, министр пользуется квартирой брата Богдана площадью 68.2 кв.м. Кроме того, жена и сын министра совместно владеют квратирой в Киеве площадью 41,70 кв.м: 40% принадлежит жене и 60% сыну.

Также, согласно обнародованной декларации Е.Нищук задекларировал заработную плату в сумме 182,891 тыс. грн. Гонорары и другие выплаты – 11501 грн; дополнительное благо от Универсал Банка в сумме 105 грн и проценты с депозита в том же банке - 20,028 тыс. грн.

Жена Е.Нищука Оксана получила 214892 грн прибыли в виде зароботной платы по основному месту работы.

Также Е.Нищук указал в е-декларации 43 тыс. долл., 15 тыс. евро наличными, 10,649 тыс. грн на депозите в Универсал Банке, у жены - 17 тыс. долл. и 5 тыс. евро.

Напомним, Министр соцполитики А.Рева задекларировал почти 170 тыс. грн зарплаты.