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Міністр культури Є.Нищук не має власного житла, автомобіля та цінних паперів

Міністр культури Є.Нищук не має власного житла, автомобіля та цінних паперів

Київ • УНН

 • 8466 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міністр культури України Євген Нищук задекларував свої доходи за 2015 рік. Декларація розміщена в офіційному реєстрі е-декларацій, передає УНН.

Згідно з декларацією міністр не має власного житла, ні автомобіля ні цінних предметів. Так, міністр користується квартирою брата Богдана площею 68.2 кв.м. Крім того, дружина та син міністра спільно володіють квратирою в Києві площею 41,70 кв.м: 40% частка належить дружині та 60% синові.

Також, згідно з оприлюдненою деклараціє Є.Нищук задекларував заробітну плату в сумі 182,891 тис. грн. Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами – 11501 грн; додаткове благо від Універсал Банку в сумі 105 грн і відсотки з депозиту в тому ж банку – 20,028 тис. грн. 

Дружина Є.Нищука Оксана отримала 214892 грн прибутку у вигляді заробітнлї плати за основним місцем роботи.

Також Є.Нищук вказав в е-декларації 43 тис. дол., 15 тис. євро готівкою, 10,649 тис. грн на депозиті в Універсал Банку, у дружини - 17 тис. дол. і 5 тис. євро.

Нагадаємо, Міністр соцполітики А.Рева задекларував майже 170 тис. грн зарплати.

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