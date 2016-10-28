Міністр культури Є.Нищук не має власного житла, автомобіля та цінних паперів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міністр культури України Євген Нищук задекларував свої доходи за 2015 рік. Декларація розміщена в офіційному реєстрі е-декларацій, передає УНН.
Згідно з декларацією міністр не має власного житла, ні автомобіля ні цінних предметів. Так, міністр користується квартирою брата Богдана площею 68.2 кв.м. Крім того, дружина та син міністра спільно володіють квратирою в Києві площею 41,70 кв.м: 40% частка належить дружині та 60% синові.
Також, згідно з оприлюдненою деклараціє Є.Нищук задекларував заробітну плату в сумі 182,891 тис. грн. Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами – 11501 грн; додаткове благо від Універсал Банку в сумі 105 грн і відсотки з депозиту в тому ж банку – 20,028 тис. грн.
Дружина Є.Нищука Оксана отримала 214892 грн прибутку у вигляді заробітнлї плати за основним місцем роботи.
Також Є.Нищук вказав в е-декларації 43 тис. дол., 15 тис. євро готівкою, 10,649 тис. грн на депозиті в Універсал Банку, у дружини - 17 тис. дол. і 5 тис. євро.
Нагадаємо, Міністр соцполітики А.Рева задекларував майже 170 тис. грн зарплати.