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Министр иностранных дел Литвы приехал в Киев, чтобы обсудить усиление поддержки Украины

Министр иностранных дел Литвы приехал в Киев, чтобы обсудить усиление поддержки Украины

Киев  •  УНН

25 январь 2024, 11:57  •  14732 просмотра

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис посещает Киев, чтобы обсудить, как Литва может в дальнейшем поддерживать Украину.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис приехал с официальным визитом в Киев. Об этом он сообщил в соцсети Х, передает УНН.

Вернулся в столицу самых вдохновляющих европейцев, которых я когда-либо встречал, чтобы узнать, как Литва может помочь еще больше

- написал Ландсбергис.

Напомним

Президент Владимир Зеленский в январе встречался с президентом Литвы Гитанасом Науседой. В Офисе президента сообщили, что Украина и Литва подписали меморандум, который предусматривает поддержку совместных оборонных проектов, в частности по разработке и изготовлению дронов и средств РЭБ.

Украина и Литва подписали соглашение о техническом, финансовом и оборонном сотрудничестве11 январь 2024, 21:13 • 22202 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Политика
Міністр закордонних справ Литви приїхав у Київ, щоб обговорити посилення підтримки України
Lithuanian Foreign Minister arrives in Kyiv to discuss increased support for Ukraine
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Министр иностранных дел Литвы приехал в Киев, чтобы обсудить усиление поддержки Украины

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