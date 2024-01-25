Министр иностранных дел Литвы приехал в Киев, чтобы обсудить усиление поддержки Украины

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис приехал с официальным визитом в Киев. Об этом он сообщил в соцсети Х, передает УНН.

Вернулся в столицу самых вдохновляющих европейцев, которых я когда-либо встречал, чтобы узнать, как Литва может помочь еще больше - написал Ландсбергис.

Напомним

Президент Владимир Зеленский в январе встречался с президентом Литвы Гитанасом Науседой. В Офисе президента сообщили, что Украина и Литва подписали меморандум, который предусматривает поддержку совместных оборонных проектов, в частности по разработке и изготовлению дронов и средств РЭБ.

Украина и Литва подписали соглашение о техническом, финансовом и оборонном сотрудничестве