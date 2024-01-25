Міністр закордонних справ Литви приїхав у Київ, щоб обговорити посилення підтримки України
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відвідує Київ, щоб обговорити, як Литва може надалі підтримувати Україну.
Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс приїхав з офіційним візитом до Києва. Про це він повідомив у соцмережі Х, передає УНН.
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Україна і Литва підписали угоду про технічну, фінансову та оборонну співпрацю11.01.24, 23:13 • 24568 переглядiв