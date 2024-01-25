Міністр закордонних справ Литви приїхав у Київ, щоб обговорити посилення підтримки України

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс приїхав з офіційним візитом до Києва. Про це він повідомив у соцмережі Х, передає УНН.

Повернувся до столиці найбільш надихаючих європейців, яких я коли-небудь зустрічав, щоб дізнатися, як Литва може допомогти ще більше - написав Ландсберґіс.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський у січні зустрічався з президентом Литви Гітанасом Наусєдою. В Офісі президента повідомили, що Україна та Литва підписали меморандум, який передбачає підтримку спільних оборонних проєктів, зокрема щодо розробки та виготовлення дронів та засобів РЕБ.

Україна і Литва підписали угоду про технічну, фінансову та оборонну співпрацю