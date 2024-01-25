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Міністр закордонних справ Литви приїхав у Київ, щоб обговорити посилення підтримки України

Міністр закордонних справ Литви приїхав у Київ, щоб обговорити посилення підтримки України

Київ • УНН

 • 23595 перегляди

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відвідує Київ, щоб обговорити, як Литва може надалі підтримувати Україну.

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс приїхав з офіційним візитом до Києва. Про це він повідомив у соцмережі Х, передає УНН.

Повернувся до столиці найбільш надихаючих європейців, яких я коли-небудь зустрічав, щоб дізнатися, як Литва може допомогти ще більше

- написав Ландсберґіс.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський у січні зустрічався з президентом Литви Гітанасом Наусєдою. В Офісі президента повідомили, що Україна та Литва підписали меморандум, який передбачає підтримку спільних оборонних проєктів, зокрема щодо розробки та виготовлення дронів та засобів РЕБ.

Україна і Литва підписали угоду про технічну, фінансову та оборонну співпрацю11.01.24, 23:13 • 24568 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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