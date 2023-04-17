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Министр инфраструктуры Украины во вторник посетит Турцию для обсуждения "зерновой сделки"

Министр инфраструктуры Украины во вторник посетит Турцию для обсуждения "зерновой сделки"

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков посетит Турцию во вторник, чтобы обсудить статус соглашения, которое позволяет безопасно экспортировать зерно во время войны из нескольких украинских черноморских портов, сообщило в понедельник министерство обороны Турции, пишет УНН.

Детали

Кубраков встретится с министром обороны Турции Хулуси Акаром в центральном турецком городе Кайсери, говорится в заявлении министерства.

Кубраков посетит страну по приглашению Акара, говорится в заявлении министерства, добавив, что министры обсудят ряд двусторонних вопросов, в частности, зерновую инициативу Черного моря.

Что предшествовало

Соглашение по экспорту зерна из Черного моря при посредничестве ООН было продлено на 60 дней в прошлом месяце, но россия дала понять, что может не согласиться на его дальнейшее продление, если Запад не устранит препятствия для экспорта российского зерна и удобрений.

Украина заявила в понедельник, что зерновая сделка находится под угрозой «закрытия» после того, как россия заблокировала инспекции судов, участвующих в турецких водах.

Украинские черноморские порты были заблокированы после российского вторжения в прошлом году, но доступ к трем из них был открыт в июле прошлого года в рамках соглашения, разработанного Организацией Объединенных Наций и Турцией.

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