Министр инфраструктуры Украины во вторник посетит Турцию для обсуждения "зерновой сделки"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков посетит Турцию во вторник, чтобы обсудить статус соглашения, которое позволяет безопасно экспортировать зерно во время войны из нескольких украинских черноморских портов, сообщило в понедельник министерство обороны Турции, пишет УНН.
Детали
Кубраков встретится с министром обороны Турции Хулуси Акаром в центральном турецком городе Кайсери, говорится в заявлении министерства.
Кубраков посетит страну по приглашению Акара, говорится в заявлении министерства, добавив, что министры обсудят ряд двусторонних вопросов, в частности, зерновую инициативу Черного моря.
Что предшествовало
Соглашение по экспорту зерна из Черного моря при посредничестве ООН было продлено на 60 дней в прошлом месяце, но россия дала понять, что может не согласиться на его дальнейшее продление, если Запад не устранит препятствия для экспорта российского зерна и удобрений.
Украина заявила в понедельник, что зерновая сделка находится под угрозой «закрытия» после того, как россия заблокировала инспекции судов, участвующих в турецких водах.
Украинские черноморские порты были заблокированы после российского вторжения в прошлом году, но доступ к трем из них был открыт в июле прошлого года в рамках соглашения, разработанного Организацией Объединенных Наций и Турцией.