Министр инфраструктуры Украины во вторник посетит Турцию для обсуждения "зерновой сделки"

Детали

Кубраков встретится с министром обороны Турции Хулуси Акаром в центральном турецком городе Кайсери, говорится в заявлении министерства.

Кубраков посетит страну по приглашению Акара, говорится в заявлении министерства, добавив, что министры обсудят ряд двусторонних вопросов, в частности, зерновую инициативу Черного моря.

Что предшествовало

Соглашение по экспорту зерна из Черного моря при посредничестве ООН было продлено на 60 дней в прошлом месяце, но россия дала понять, что может не согласиться на его дальнейшее продление, если Запад не устранит препятствия для экспорта российского зерна и удобрений.

Украина заявила в понедельник, что зерновая сделка находится под угрозой «закрытия» после того, как россия заблокировала инспекции судов, участвующих в турецких водах.

Украинские черноморские порты были заблокированы после российского вторжения в прошлом году, но доступ к трем из них был открыт в июле прошлого года в рамках соглашения, разработанного Организацией Объединенных Наций и Турцией.