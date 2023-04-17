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Міністр інфраструктури України у вівторок відвідає Туреччину для обговорення "зернової угоди"

Міністр інфраструктури України у вівторок відвідає Туреччину для обговорення "зернової угоди"

Київ • УНН

 • 645089 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков відвідає Туреччину у вівторок, щоб обговорити статус угоди, яка дає змогу безпечно експортувати зерно під час війни з кількох українських чорноморських портів, повідомило у понеділок міністерство оборони Туреччини, пише УНН.

Деталі

Кубраков зустрінеться з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром у центральному турецькому місті Кайсері, йдеться у заяві міністерства.

Кубраков відвідає країну на запрошення Акара, йдеться у заяві міністерства, додавши, що міністри обговорять низку двосторонніх питань, зокрема, зернову ініціативу Чорного моря.

Що передувало

Угода з експорту зерна з Чорного моря за посередництва ООН була продовжена на 60 днів минулого місяця, але росія дала зрозуміти, що може не погодитися на її подальше продовження, якщо Захід не усуне перешкоди для експорту російського зерна та добрив.

Україна заявила в понеділок, що зернова угода перебуває під загрозою «закриття» після того, як росія заблокувала інспекції суден, що беруть участь у турецьких водах.

Українські чорноморські порти було заблоковано після російського вторгнення минулого року, але доступ до трьох з них було відкрито у липні минулого року в рамках угоди, розробленої Організацією Об'єднаних Націй та Туреччиною.

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