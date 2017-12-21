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Министр финансов требует отставки генпрокурора

Киев • УНН

 • 18359 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины препятствует расследованию в отношении бывших владельцев ПриватБанка, поэтому генеральный прокурор Украины Юрий Луценко должен уйти в отставку. Об этом заявил на пресс-брифинге по делу ПриватБанка министр финансов Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.

Министр финансов требует отставки генпрокурора

"Прокуратура затягивает расследование в отношении бывших владельцев ПриватБанка. Большинство расследований или продвигаются медленно, либо вообще не ведутся. Вызывает вопросы и" случайная "встреча Юрия Луценко с Игорем Коломойским накануне суда. Кроме того, Генпрокурор дискредитировал себя атаками на антикоррупционные органы. Поэтому я требую отставки генерального прокурора Украины Юрия Луценко ", - отметил Данилюк.

Министр финансов обратил внимание на то, что сегодня государство потратило почти 140 млрд грн на докапитализацию ПриватБанка за того, что ранее из него были выведены деньги, или предоставлены недостаточно обеспеченные кредиты, которые никто не возвращает.

"Это деньги каждого гражданина, каждого налогоплательщика, и они должны быть возвращены в государственный бюджет. Здесь недопустимы кулуарные договоренности и бездействие правоохранительных органов", - подчеркнул он.

По словам Данилюка, Генеральная прокуратура делает следующее: "затягивает расследование дел относительно действий бывших руководителей и владельцев Приватбанка; нарушает и активно продвигает дела против действующих должностных лиц Приватбанка, Минфина и НБУ; нарушает и активно ведет уголовные дела по фактам привлечения Банком советников, которые занимаются документированием масштабов и схем незаконного вывода средств из Приватбанка бывшими владельцами / менеджментом Банка, результаты работы которых будут использованы в судебных делах, как в украинских, так и зарубежных их юрисдикциях".

Напомним, по словам Луценко, в ГПУ нет производств по аудиторских компаний, которые привлекались к проверке ПриватБанка.

Как сообщал УНН, Высокий Суд Англии 19 декабря издал приказ о всемирном арест активов Коломойского, Боголюбова и других на сумму более 2,5 млрд долл. США.

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