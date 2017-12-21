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Міністр фінансів вимагає відставки Генпрокурора

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України перешкоджає розслідуванню щодо колишніх власників ПриватБанку, тому генеральний прокурор України Юрій Луценко має піти у відставку. Про це заявив на прес-брифінгу щодо справи ПриватБанку міністр фінансів Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.

Міністр фінансів вимагає відставки Генпрокурора

“Прокуратура затягує розслідування щодо колишніх власників ПриватБанку. Більшість розслідувань або просуваються повільно, або взагалі не ведуться. Викликає питання й „випадкова“ зустріч Юрія Луценка із Ігорем Коломойським напередодні суду. Крім того, Генпрокурор дискредитував себе атаками на антикорупційні органи. Тому я вимагаю відставки Генерального прокурора України Юрія Луценка”, — наголосив Данилюк.

Міністр фінансів, звернув увагу на те, що на сьогодні держава витратила майже 140 млрд грн на докапіталізацію ПриватБанку через те, що раніше з нього були виведені гроші, або надані недостатньо забезпечені кредити, які ніхто не повертає.

“Це гроші кожного громадянина, кожного платника податків, і вони мають бути повернуті в державний бюджет. Тут неприпустимі кулуарні домовленості та бездіяльність правоохоронних органів”, — підкреслив він.

За словами Данилюка, Генеральна прокуратура робить наступне: "затягує розслідування справ щодо дій колишніх керівників і власників Приватбанку; порушує та активно просуває справи проти чинних службових осіб Приватбанку, Мінфіну та НБУ; порушує та активно веде кримінальні справи за фактами залучення Банком радників, які займаються документуванням масштабів і схем незаконного виводу коштів з Приватбанку колишніми власниками/менеджментом Банку, результати роботи яких будуть використані у судових справах, як в українських так і закордонних юрисдикціях".

Нагадаємо, за словами Луценка, у ГПУ немає проваджень щодо аудиторських компаній, які залучалися до перевірки ПриватБанку.

Як повідомляв УНН, Високий Суд Англії 19 грудня видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського, Боголюбова та інших на суму понад 2,5 млрд дол США.

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