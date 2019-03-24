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Министр финансов Великобритании выступил против отставки Мэй

Киев • УНН

 • 9513 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В правительстве Великобритании требуют отставки премьер-министра Терезы Мэй, однако министр финансов Филипп Хаммонд не поддерживает данное решение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Министр финансов Великобритании выступил против отставки Мэй

По его словам, Великобритания должна найти способ, чтобы выйти из Европейского Союза упорядоченно, а не пытаться устранить премьер-министра Терезу Мэй.

Хаммонд добавил, что замена премьер-министра не поможет.

"Я понимаю, что мы можем не получить большинство для соглашения премьер-министра относительно Brexit, и если это так, то парламент должен решить не только то, против чего он, но то, за что он", - сказал он.

Когда его спросили о возможных вариантах Brexit, Хаммонд сказал, что он не уверен в поддержке парламентом второго референдума, но это один из вариантов.

Как сообщал УНН, члены кабинета руководительницы британского правительства Терезы Мэй намерены добиться ее отставки и назначения временного премьер-министра, кандидатура которого сейчас обсуждается.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может отказаться выносить соглашение об условиях выхода королевства из Евросоюза (Brexit) на очередное голосование парламента, если у нее не будет достаточной поддержки среди депутатов.

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