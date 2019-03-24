Министр финансов Великобритании выступил против отставки Мэй

По его словам, Великобритания должна найти способ, чтобы выйти из Европейского Союза упорядоченно, а не пытаться устранить премьер-министра Терезу Мэй.

Хаммонд добавил, что замена премьер-министра не поможет.

"Я понимаю, что мы можем не получить большинство для соглашения премьер-министра относительно Brexit, и если это так, то парламент должен решить не только то, против чего он, но то, за что он", - сказал он.

Когда его спросили о возможных вариантах Brexit, Хаммонд сказал, что он не уверен в поддержке парламентом второго референдума, но это один из вариантов.

Как сообщал УНН, члены кабинета руководительницы британского правительства Терезы Мэй намерены добиться ее отставки и назначения временного премьер-министра, кандидатура которого сейчас обсуждается.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может отказаться выносить соглашение об условиях выхода королевства из Евросоюза (Brexit) на очередное голосование парламента, если у нее не будет достаточной поддержки среди депутатов.