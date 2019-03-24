Кабінет Мей планує домогтися її відставки - ЗМІ

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 20129 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 45935 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 49272 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 64925 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 82703 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 82950 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 164397 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 98313 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 71697 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 324349 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

1.2м/с
61%
Популярнi новини

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

11 квітня, 13:19 • 31917 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 46113 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 24326 перегляди

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

11 квітня, 15:01 • 20808 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

18:41 • 23117 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 164401 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 324350 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 257974 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 369115 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 380039 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 20130 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 13867 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 17622 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 24396 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 46183 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Кабінет Мей планує домогтися її відставки - ЗМІ

Київ • УНН

 • 9587 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Члени кабінету очільниці британського уряду Терези Мей мають намір домогтися її відставки і призначення тимчасового прем’єр-міністра, кандидатура якого зараз обговорюється. Про це в своєму Twitter написав в суботу ввечері політичний оглядач газети The Times Тім Шипман, повідомляє УНН з посиланням також на відповідний матеріал видання.

Кабінет Мей планує домогтися її відставки - ЗМІ

“Сьогодні я говорив з 11 членами кабінету міністрів, які хочуть, щоб прем’єр-міністерка подала у відставку. Вони мають намір виступити проти неї на засіданні кабміну в понеділок, — написав Шипман. — Змовники хочуть призначити тимчасового лідера, якому належить здійснити Brexit”.

За словами Шипмана, фаворитом зараз є глава секретаріату кабміну і фактичний заступник глави уряду Девід Лідінгтон, проте на роль тимчасового прем’єра пророкують також главу британського МЗС Джеремі Ханта і міністра навколишнього середовища, продовольства і сільськогосподарського розвитку Майкла Гоува. Газета The Daily Mail, яка також пише про “змову проти Мей”, з посиланням на джерела в Кабміні повідомляє, що саме Гоув користується найбільшою підтримкою. Разом з тим наголошується, що потенційний наступник Мей по суті виконуватиме технічну роль і повинен буде піти з посади, коли Велика Британія вийде зі складу Євросоюзу.

I have spoken to 11 cabinet ministers today who want the prime minister to resign. They will confront her at cabinet on Monday

— Tim Shipman (@ShippersUnbound) 23 березня 2019 р.

“Не дивлячись на розбіжності з приводу кандидатури наступника, майже всі згодні з тим, що Мей повинна покинути пост, і цього повинно вистачити, щоб вона, щонайменше, призначила дату свого відходу”, — пише Шипман, за словами якого Мей остаточно втратила довіру власного оточення і розколоту Консервативну партію може згуртувати тільки її відхід.

Нагадуємо, Мей не поверне угоду в парламент, якщо не у неї не буде підтримки депутатів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,671.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,574.35