Кабінет Мей планує домогтися її відставки - ЗМІ

“Сьогодні я говорив з 11 членами кабінету міністрів, які хочуть, щоб прем’єр-міністерка подала у відставку. Вони мають намір виступити проти неї на засіданні кабміну в понеділок, — написав Шипман. — Змовники хочуть призначити тимчасового лідера, якому належить здійснити Brexit”.

За словами Шипмана, фаворитом зараз є глава секретаріату кабміну і фактичний заступник глави уряду Девід Лідінгтон, проте на роль тимчасового прем’єра пророкують також главу британського МЗС Джеремі Ханта і міністра навколишнього середовища, продовольства і сільськогосподарського розвитку Майкла Гоува. Газета The Daily Mail, яка також пише про “змову проти Мей”, з посиланням на джерела в Кабміні повідомляє, що саме Гоув користується найбільшою підтримкою. Разом з тим наголошується, що потенційний наступник Мей по суті виконуватиме технічну роль і повинен буде піти з посади, коли Велика Британія вийде зі складу Євросоюзу.

“Не дивлячись на розбіжності з приводу кандидатури наступника, майже всі згодні з тим, що Мей повинна покинути пост, і цього повинно вистачити, щоб вона, щонайменше, призначила дату свого відходу”, — пише Шипман, за словами якого Мей остаточно втратила довіру власного оточення і розколоту Консервативну партію може згуртувати тільки її відхід.

Нагадуємо, Мей не поверне угоду в парламент, якщо не у неї не буде підтримки депутатів.