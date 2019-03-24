Кабинет Мэй планирует добиться ее отставки - СМИ

“Сегодня я говорил с 11 членами кабинета министров, которые хотят, чтобы премьер-министресса подала в отставку. Они намерены выступить против нее на заседании кабмина в понедельник, — написал Шипман. — Заговорщики хотят назначить временного лидера, которому предстоит осуществить Brexit”.

По словам Шипмана, фаворитом сейчас является глава секретариата кабмина и фактический заместитель главы правительства Дэвид Лидингтон, однако на роль временного премьера прочат также главу британского МИД Джереми Ханта и министра окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкла Гоува. Газета The Daily Mail, которая также пишет о “заговоре против Мэй”, со ссылкой на источники в кабмине сообщает, что именно Гоув пользуется наибольшей поддержкой. Вместе с тем отмечается, что потенциальный преемник Мэй будет по сути выполнять техническую роль и должен будет уйти с должности, когда Великобритания выйдет из состава Евросоюза.

I have spoken to 11 cabinet ministers today who want the prime minister to resign. They will confront her at cabinet on Monday

“Несмотря на разногласия по поводу кандидатуры преемника, почти все согласны с тем, что Мэй должна покинуть пост, и этого должно хватить, чтобы она, по крайней мере, назначила дату своего ухода”, — пишет Шипман, по словам которого Мэй окончательно утратила доверие собственного окружения и расколотую Консервативную партию может сплотить только ее уход.

Напоминаем, Мэй не вернет соглашение в парламент, если не у неё не будет поддержки депутатов.