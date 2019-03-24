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Кабинет Мэй планирует добиться ее отставки - СМИ

Киев • УНН

 • 9587 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Члены кабинета главы британского правительства Терезы Мэй намерены добиться ее отставки и назначения временного премьер-министра, кандидатура которого сейчас обсуждается. Об этом в своем Twitter написал в субботу вечером политический обозреватель газеты The Times Тим Шипман, сообщает УНН со ссылкой также на соответствующий материал издания.

Кабинет Мэй планирует добиться ее отставки - СМИ

“Сегодня я говорил с 11 членами кабинета министров, которые хотят, чтобы премьер-министресса подала в отставку. Они намерены выступить против нее на заседании кабмина в понедельник, — написал Шипман. — Заговорщики хотят назначить временного лидера, которому предстоит осуществить Brexit”.

По словам Шипмана, фаворитом сейчас является глава секретариата кабмина и фактический заместитель главы правительства Дэвид Лидингтон, однако на роль временного премьера прочат также главу британского МИД Джереми Ханта и министра окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкла Гоува. Газета The Daily Mail, которая также пишет о “заговоре против Мэй”, со ссылкой на источники в кабмине сообщает, что именно Гоув пользуется наибольшей поддержкой. Вместе с тем отмечается, что потенциальный преемник Мэй будет по сути выполнять техническую роль и должен будет уйти с должности, когда Великобритания выйдет из состава Евросоюза.

I have spoken to 11 cabinet ministers today who want the prime minister to resign. They will confront her at cabinet on Monday

— Tim Shipman (@ShippersUnbound) 23 марта 2019

“Несмотря на разногласия по поводу кандидатуры преемника, почти все согласны с тем, что Мэй должна покинуть пост, и этого должно хватить, чтобы она, по крайней мере, назначила дату своего ухода”, — пишет Шипман, по словам которого Мэй окончательно утратила доверие собственного окружения и расколотую Консервативную партию может сплотить только ее уход.

Напоминаем, Мэй не вернет соглашение в парламент, если не у неё не будет поддержки депутатов.

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