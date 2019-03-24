Міністр фінансів Великої Британії виступив проти відставки Мей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. В уряді Великої Британії вимагають відставки прем'єр-міністра Терези Мей, проте міністр фінансів Філіп Хаммонд не підтримує дане рішення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
За його словами, Британія повинна знайти спосіб, щоб вийти з Європейського Союзу впорядковано, а не намагатися усунути прем'єр-міністра Терезу Мей.
Хаммонд додав, що заміна прем’єр-міністра не допоможе.
"Я розумію, що ми можемо не отримати більшість для угоди прем'єр-міністра стосовно Brexit, і якщо це так, то парламент повинен вирішити не тільки те, проти чого він , але те, за що він", - сказав він.
Коли його запитали про можливі варіанти Brexit, Хаммонд сказав, що він не впевнений у підтримці парламентом другого референдуму, але це один із варіантів.
Як повідомляв УНН, члени кабінету очільниці британського уряду Терези Мей мають намір домогтися її відставки і призначення тимчасового прем’єр-міністра, кандидатура якого зараз обговорюється.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей може відмовитися виносити угоду про умови виходу королівства з Євросоюзу (Brexit) на чергове голосування парламенту, якщо у неї не буде достатньої підтримки серед депутатів.